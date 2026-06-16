Степан Разин: как казацкий атаман стал героем народных преданий

355 лет назад был казнён Степан Разин — лидер одного из самых масштабных восстаний в России эпохи Романовых и популярный герой народного творчества. Несмотря на то что о Разине написано большое количество исторических романов и научно-популярных работ, его реальная биография полна белых пятен. Об атамане существует множество мифов. Один из них связан с убийством персидской княжны, которого, по словам историков, на самом деле не было. Оценки фигуры Разина противоречивы, но ни у кого не вызывает сомнения, что он был яркой личностью, оставившей заметный след в истории страны.

© Кадр из фильма "Степан Разин"

Казак, дипломат, атаман

О ранних годах жизни Степана Разина известно мало. Родился он примерно в 1630 году в казацкой семье на Дону, скорее всего, в Черкасске (ныне станица Старочеркасская в Ростовской области). Его отец Тимофей был казаком в первом поколении, пришедшим на Дон из Воронежа и успевшим завоевать авторитет в казачьей среде. Крёстным отцом Степана Разина стал будущий атаман Войска Донского Корнилий Яковлев. Мать Степана одни историки считают турецкой или татарской пленницей, другие — уроженкой Малороссии.

Первое документальное упоминание о Степане Разине относится к 1652 году, когда он получал разрешение отправиться на богомолье в Соловецкий монастырь через Москву. По версии авторов художественных и научно-популярных произведений, во время этого путешествия Разин защищал обездоленных и даже спас прекрасную даму, похороненную заживо за убийство супруга-садиста. Но эти истории не подтверждены реальными фактами.

В следующий раз имя Разина всплывает в документах только шесть лет спустя, но уже как представителя направлявшейся в столицу казацкой делегации, а значит — человека, имеющего вес в обществе. Ещё через два года он участвовал в посольстве к калмыкам и за успешные переговоры с ними удостоился царской грамоты. Согласно ряду свидетельств, к этому времени он знал восемь языков.

В 1663 году Разин возглавил подразделение из 500 казаков, которое в союзе с калмыками разгромило отряд Крымского ханства под Молочными Водами.

Женился Разин на женщине с ребёнком — в исторических описаниях фигурирует его пасынок Афанасий. Некоторые биографы приводят романтические подробности его брака — вроде героического освобождения невесты из татарского плена или защиты её от «мажора» из казацкой старшины. Но это, как и многие другие сведения о жизни Разина, не подтверждено документально.

В иностранных источниках упоминается, что у Степана якобы был брат Иван, которого российские власти казнили в 1665 году и тем самым вызвали у Разина стремление отомстить. Однако ни в одном отечественном документе об этом ничего не сказано. Так что сам факт существования Ивана — под большим вопросом.

Впрочем, социальная обстановка на Дону и без казни Ивана в то время была напряжённой. Если на фоне Смуты процесс закрепощения русского крестьянства затормозился, то в 1649 году царь Алексей Михайлович в своём Соборном уложении закрепил две беспрецедентные меры: неограниченный срок сыска беглых крестьян и запрет свободным от долгов крестьянам самостоятельно менять место жительства. Это вызвало возмущение в народе. Поэтому многие крестьяне бежали на Дон, откуда их помещикам не выдавали. Но это способствовало возникновению среди казаков бедной прослойки, представители которой не имели никакого наследственного имущества и могли рассчитывать только на военные трофеи.

Царское правительство жёстко подавляло казацкую старшину, стремясь предотвратить её самостоятельные походы против соседних государств и избежать дипломатических конфликтов. Вскоре на Дону в неурожайные годы стало доходить до голода. По словам историков, среди рядовых казаков возник запрос на вождя, который поведёт их к лучшей жизни вопреки запретам и ограничениям.

В 1667 году Степан Разин стал собирать отряд, основал собственную базу на Волге и начал готовиться к военному походу. Накопив достаточно сил, он прошёл с боями по Волге до Каспия и захватил Яицкий городок (Уральск). Все попытки местных властей помешать Степану ни к чему не привели. Разграбив караван судов, перевозивший купеческие и царские грузы, Разин повёл своё войско в Персию.

Под ударами казаков оказались персидские города южного побережья Каспийского моря. Захватив богатые трофеи и освободив русских невольников, Разин вступил в переговоры с шахом, предложив ему фактически основать новое казачество — принять на службу свой отряд. По словам историков, инициатива Разина даже польстила восточному монарху. Но затем между казаками и персами по не до конца понятным причинам вновь вспыхнул конфликт.

Отступая из Персии, Разин сымитировал слабость своего флота и заманил в удобное для сражения место персидскую эскадру под командованием Мамед-хана. В бою у Свиного острова она была разгромлена. В плену у Разина оказался сын персидского адмирала Шабын-Дебей, а согласно иностранным свидетельствам и народным легендам — и дочь хана.

Восстание Разина

В России Разина, несмотря на все его прошлые прегрешения, встречали как героя. На Дону популярность удачливого атамана была огромна, а в Москве не хотели портить отношения с казаками. Кроме того, Разин давал огромные взятки местным чиновникам. Легендарной стала история, когда один из воевод якобы потребовал у Разина его дорогую шубу и атаман отдал её, иронично заметив: «Возьми себе шубу, да не было б шуму». Простому народу Разин щедро раздавал деньги.

С возвращением Разина из персидского похода связана одна из известнейших легенд об атамане. В иностранных рассказах можно найти упоминания о том, что он якобы утопил свою красавицу-любовницу. Об этом же говорится в народных легендах. Но в деталях такие истории полностью противоречат друг другу: Разин утопил то ли персидскую княжну (ту самую дочь Мамед-хана), то ли татарскую аристократку, то ли в Волге, то ли в Яике (Урале). Даже причины указываются разные: стремление умилостивить речного бога или успокоить товарищей, считавших, что атаман их «на бабу променял».

«Персидской княжны не было. В исторических документах её нет. Но есть песня Дмитрия Садовникова «Из-за острова на стрежень», популярнейшая настолько, что её даже пели люди, которые по-русски не разговаривали. Например, Шарль де Голль эту песню знал и спел, когда Никита Хрущёв был с официальным визитом во Франции. Он сказал, что этой песне научил его сидевший в немецком плену с ним подпоручик Михаил Тухачевский, который потом стал маршалом», — рассказал в беседе с RT историк, член Союза писателей России, академик Санкт-Петербургской Петровской академии наук, автор книги «Степан Разин» Михаил Астапенко.

После возвращения в Россию Разин попытался убедить власти использовать его войско для походов против Крымского ханства, Османской империи или Персии, но разрешения из Москвы он не получил. Запрет на походы ставил под вопрос благосостояние казаков, притом что социально-экономическая ситуация в стране и так была напряжённой.

По словам историков, атаман задумался над созданием единого казацкого государства вместе с запорожцами, но на берегах Днепра шла междоусобица, и найти там массовую поддержку Разину не удалось. Тогда в его войске (по инициативе самого Степана или нет — неизвестно) заговорили о том, что царя нужно «спасать» от окружающих его «изменников» — представителей политической элиты. Под этими лозунгами казаки двинулись с Дона на Волгу.

«Разин захотел установить казачьи порядки на Руси. Начал с Волги. Там несколько городов взяли и установили казачье самоуправление. Народ большинством голосов решал все проблемы. Это были вольные люди. Вольность дороже всего ценилась у донских казаков», — рассказал Михаил Астапенко.

Под властью Разина быстро оказались такие крупные города, как Царицын и Астрахань. Царских воевод Степан казнил, а рядовые военные массово его поддерживали.

«Города Поволжья практически без сопротивления переходили на сторону Разина», — отметил в беседе с RT доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории МГТУ имени Баумана, профессор кафедры истории России МПГУ Виталий Захаров.

Под разинские знамёна стекались казаки, крестьяне, горожане, кадровые военные и различные авантюристы. Саратов и Самара сдались повстанцам без боя. Восстание распространилось на Тамбовщину и Мордовию. Отряды повстанцев дошли до Слободской Украины. А вот гарнизон Симбирского кремля оказал Разину ожесточённое сопротивление.

«Шансом для Разина мог стать быстрый марш на Москву. Но он упёрся в Симбирск, пытаясь захватить эту крепость во что бы то ни стало. Промедление стало для него смертельным — правительство успело собрать войска», — подчеркнул Виталий Захаров.

1 ноября 1670 года армия под командованием князя Юрия Долгорукого разбила войско Разина в битве у села Мурашкино. Сам атаман с лучшими бойцами отступил на Дон. Но казацкая старшина во главе с крёстным отцом Степана — Яковлевым — не хотела портить отношения со столицей. Зажиточные казаки захватили ставку Разина в Кагальницком городке и выдали Степана властям.

16 июня 1671 года Разина после длительных пыток четвертовали на Красной площади. Очевидцы отмечали мужество Степана, который не издал ни звука, даже когда его рубили на части.

После смерти Разин стал героем большого количества народных, а затем и авторских художественных произведений, в которых был создан мифологизированный образ жёсткого, но справедливого атамана.