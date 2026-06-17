«Голый официант»: какие тайны унес с собой в могилу муж Елизаветы II

Британскому принцу Филиппу 10 июня исполнилось бы 105 лет. Муж Елизаветы II был личностью выдающейся — красавец-мужчина, переживший детство в изгнании, служивший на фронтах Второй мировой войны и завоевавший сердце будущей королевы. И при этом скрывавший множество тайн, часть которых была правдой, а часть — слухами. Рассказываем, что писали о принце Филиппе.

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Первые годы жизни будущего супруга королевы Великобритании Елизаветы II были полны драматизма. Он родился 10 июня 1921 года на Корфу, в Греции — и при рождении носил титул принца Греческого и Датского. Когда ему исполнилось полтора года, королевскую семью Греции изгнали из страны: его родители, принц Андрей и немецкая принцесса Алиса Баттенберг, покинули государство, перевозя младшего ребенка и единственного сына в коробке из-под фруктов.

Принц Филипп рос без родительской заботы, меняя интернаты и опекунов. Он учился в Британском Королевском военно-морском колледже в Дартмуте, где познакомился с будущей женой — королевская семья, и 13-летняя принцесса Елизавета в том числе, приехала в учебное заведение с визитом. Принц Филипп и принцесса Елизавета поженились в 1947 году — после окончания Второй мировой войны, в которой принимал участие и будущий герцог Эдинбургский. Вместе они прожили всю жизнь — очень долгую. Принц Филипп скончался 9 апреля 2021 года, не дожив до столетия несколько месяцев.

Какие же тайны хранил супруг Елизаветы II, отказавшийся стать консортом при царствующей жене?

1. Его отец бросил семью

Отец принца Филиппа принц Андрей был изгнан из Греции после отречения от престола его брата Константина I за военные неудачи на фронтах Первой мировой войны. В изгнании в 1930-е годы он бросил семью и поселился с любовницей в Монте-Карло.

2. Его мать страдала шизофренией

В 1930-х у матери принца Филиппа Алисы Баттенберг диагностировали шизофрению — ее поместили в лечебное учреждение в Швейцарии. В восемь лет принц Филипп оказался без попечения родителей, и заботу о нем взяли на себя родные его матери, в частности, лорд Маунтбеттен.

Позже она поправилась, вернулась в Грецию, где во время Второй мировой войны скрывала евреев от нацистов. В 1967 году Алиса поселилась в Букингемском дворце и ушла из жизни в 1969-м.

3. Мужья его сестер воевали на стороне Гитлера и состояли в национал-социалистической партии

У принца Филиппа были четыре старшие сестры — принцессы Маргарита, Теодора, Сесилия и София. Все они вышли замуж за германских аристократов. Старшая, Маргарита, была женой Готфрида Гогенлоэ-Лангенбургского, воевавшего на Восточном фронте. Сесиль вышла за Георга Донатуса, наследного принца Гессенского, и в 1937 вместе с мужем вступила в НСДАП.

Супруг принцессы Софии принц Кристоф Гессенский стал членом НСДАП в 1931-м, а в 1932-м вступил в СС.

Ни одна из сестер Филиппа Маунтбеттена не была приглашена на его свадьбу с принцессой Елизаветой в 1947 году.

4. Он учился в интернате с жесткими условиями

Когда принцу было 13 лет, его перевели из немецкой школы, где он учился, в интернат в Шотландии — в Германии пришла к власти национал-социалистическая партия. Условия в шотландском интернате в Гордонстауне были суровыми: ученики рано вставали, каждый день занимались пробежкой, за которой следовал холодный душ.

Во взрослом возрасте принц Филипп попытался передать свой опыт первенцу, принцу Чарльзу. Но тот не вынес сурового режима школы.

5. У принца Филиппа было прозвище «Голый официант»

Существует множество слухов о романах принца Филиппа на стороне, а также об оргиях, в которых он участвовал. В книге «Принц Филипп: Безумная жизнь мужчины, который женился на Елизавете II», вышедшей в 2011 году, ее автор Филип Ил утверждал, что принц принимал участие в сексуальных вечеринках и носил прозвище «Голый официант», поскольку встречал гостей обнаженным и в кружевном фартуке.

6. Он был неверен жене

Принцу Филиппу всегда приписывали множество романов на стороне. Например — отношения с актрисой Пэт Керквуд. Говорили, что однажды, когда Елизавета была беременна первенцем, он провел с ней ночь. Когда об этом спросили саму Керквуд, она ответила:

«Моя жизнь была бы куда проще и счастливее, если бы принц Филипп, вместо того чтобы являться без приглашения в мою гримерку, пошел домой к своей беременной жене в ту ночь, о которой все спрашивают».

Кроме того, ходили слухи о романах принца Филиппа с телезвездой Кэти Бойл, певицей Элен Корде, актрисой Мерл Оберон, писательницей Дафной Дю Морье, кузиной королевы принцессой Александрой и Александрой Гамильтон, герцогиней Аберкорн (между прочим, потомком Пушкина). А совсем недавно писатель и историк Эндрю Лоуни выпустил книгу, в которой, в частности, утверждает, что одной из любовниц принца Филиппа была Сьюзен Баррантес, мать его невестки Сары Фергюсон.

7. У него были сложные отношения с принцем Чарльзом

Принц Филипп был приверженцем строгой дисциплины, к тому же — весьма острым на язык. Он пытался воспитать принца Чарльза таким же суровым, но у того был совсем другой темперамент — он рос чувствительным, застенчивым юношей. В результате отношения отца и сына были напряженными. Впрочем, повзрослев, принц Чарльз понял, что строгость отца была нужна для развития в нем королевских качеств.

8. Он был откровенным расистом

Расизм принца Филиппа всегда был секретом Полишинеля: его резкие высказывания нередко становились достоянием общественности. Во время визита в Китай в 1986 году он назвал Пекин ужасным, а британским студентам, которые там учились, заявил:

«Если останетесь тут надолго, станете узкоглазыми».

А выступая на мероприятии Всемирного фонда дикой природы (признан в РФ нежелательной организацией и иноагентом), сказал о кантонской кухне, что в Китае едят все, у чего есть четыре ноги и что не является при этом стулом.

9. Мать Елизаветы II терпеть его не могла

Хотя королева-мать Елизавета и дала согласие на брак дочери с греческо-датским принцем в изгнании и без гроша, она недолюбливала зятя. И даже наградила его прозвищем «Варвар» (или «Гунн»). Британская аристократия считала принца Филиппа грубияном, а он это регулярно подтверждал. Например, однажды во время группового снимка, когда фотограф завозился с камерой, он буквально возопил:

«Да сделайте вы уже чертово фото!»

10. Принца Филиппа обвиняли в заказе на гибель принцессы Дианы

После того как 31 августа 1997 года принцесса Диана и ее возлюбленный Доди Аль-Файед погибли в автокатастрофе в Париже, отец молодого человека, египетский миллиардер Мохаммед Аль-Файед, всерьез утверждал, что это было убийство — и спланировал его якобы принц Филипп. Доказать он, естественно, ничего не мог.