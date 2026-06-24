За что русскую княгиню Веру Оболенскую посмертно наградили в СССР

24 июня 1911 года родилась Вера Оболенская, в девичестве Макарова. Девушка из русской эмигрантской семьи, вышедшая замуж на князя Николая Оболенского, в годы Второй мировой войны боролась с нацизмом в рядах французского Сопротивления. Она спасала военнопленных и передавала антигитлеровской коалиции важную информацию о планах вермахта. Веру арестовали фашисты, но даже под страхом смерти она не пошла на сотрудничество с гестапо и не выдала никого из своих товарищей. Не сумев сломить волю русской княгини, гитлеровцы её казнили. Посмертно Оболенская была удостоена высоких наград во Франции и в Советском Союзе.

© Кадр из фильма «Вторая мировая. Русское сопротивление»

Модель и княгиня

Вера родилась в Российской империи в семье бакинского вице-губернатора Аполлона Макарова. Когда она ещё была ребёнком, её семья эмигрировала во Францию. Отец вскоре в поисках лучшей жизни переехал в США, пообещав со временем забрать жену с дочерью, но семья больше так и не воссоединилась. В итоге Макаровы жили во Франции очень скромно.

После школы красавица Вера (которую во Франции называли Вики) устроилась на небольшой оклад манекенщицей в дом моды.

«В наши дни это назвали бы работой в модельном бизнесе», — пояснил в беседе с RT кандидат исторических наук, доцент Финансового университета и РУДН, член РВИО Николай Пархитько.

Знакомые говорили, что у Вики большое сердце, острый ум и прекрасная память. Она была общительной, старалась всегда помогать друзьям и умела расположить к себе людей. Благодаря её хорошему знанию иностранных языков муж подруги Веры — промышленник Жак Артюи — пригласил молодую эмигрантку на место секретарши в свою контору.

В обворожительную соотечественницу влюбился другой русский эмигрант — князь Николай Оболенский, вскоре предложивший Вере руку и сердце. Девушка ответила ему взаимностью и предложение приняла.

Николай был сыном петроградского градоначальника. Молодая семья ни в чём не нуждалась, так как у Оболенских оставалась купленная ещё до революции доходная недвижимость в Ницце. Знакомые шутили про Николая, что он один из немногих русских эмигрантов в Париже, кто может позволить себе ездить в такси не за рулём.

«Выйдя замуж, Вера приняла княжеский титул, ни о какой разведывательной деятельности в то время она даже не помышляла», — отметил Николай Пархитько.

Спокойная жизнь Оболенских закончилась с оккупацией Франции нацистами. Они не смогли принять произошедшее. Жак Артюи основал и возглавил одну из структур французского движения Сопротивления — «Гражданскую и военную организацию» (Organisation Civile et Militaire — OCM). Оболенские вошли в её состав.

Члены OCM распространяли антифашистские листовки, боролись с коллаборационистами, создавали запасы оружия и собирали военную информацию, которую в дальнейшем передавали «Сражающейся Франции» Шарля де Голля и британской разведке. Кроме того, они оказывали помощь военнопленным — сначала французским и английским, а после нападения Гитлера на СССР — и советским. Под видом дружеских игр в бридж бойцы Сопротивления из OCM проводили совещания, на которых обменивались важной информацией и согласовывали между собой следующие акции. Вики стала кем-то вроде координатора подполья.

«Она знала французский, русский и немецкий языки, вела обширную переписку, через неё организовывалась связь с подпольем среди военнопленных, она отвечала за конспирацию», — рассказал Николай Пархитько.

Поединок с гестапо

В 1941 году гестапо вышло на след OCM. Были арестованы несколько человек, связанных с организацией, а затем и Жак Артюи. Лидер подпольщиков погиб в концлагере, но не выдал своих соратников. Новым лидером OCM стал полковник Альфред Туни, а Вики возглавила генеральный секретариат организации.

Николай Оболенский устроился переводчиком в немецкую организацию, руководившую строительством Атлантического вала. Он собирал информацию о фортификационных сооружениях, чтобы передавать её антигитлеровской коалиции, а также помогал чем мог занятым на стройке советским военнопленным и детям, угнанным в рабство из оккупированных регионов СССР. Кроме того, подпольщики собирали ценные данные о железнодорожных перевозках по территории Франции.

OCM несколько раз оказывалась на грани провала и чудом продолжала работать. Вики скрытно переносила секретные документы по Парижу. Однажды она попала в облаву. Жандарм остановил Оболенскую и спросил, что у неё в чемодане. Красавица ослепительно улыбнулась и сказала:

«Небольшая бомба, месье».

Жандарм рассмеялся и отпустил Вики.

Летом 1943 года гестапо захватило британских парашютистов и выяснило несколько связанных с OCM адресов. В августе нацисты нагрянули на квартиру к одному из функционеров организации, где часто бывала Вики, но ОСМ спасла консьержка, направившая гитлеровцев в другую дверь и предупредившая подпольщика об опасности. Другого активиста организации полиция задержала случайно и обнаружила при нём квитанцию об оплате телефонного счёта с адресом конспиративной квартиры. Во время обыска там нашли оружие, боеприпасы, документы и адреса явок. Под псевдонимом Вики в найденных нацистами бумагах фигурировала и Вера Оболенская.

Тем не менее, обрубив некоторые каналы связи, OCM продолжила работать. Но вскоре организацию ждал новый жестокий удар. Один из радиооператоров «Сражающейся Франции» не захотел покидать свою девушку и, вопреки запрету на передачи из Парижа, установил аппаратуру прямо у неё дома. Сигнал запеленговали нацисты. Оператор был схвачен и под угрозой пыток выдал контакты. Гитлеровцы попытались использовать предателя для выхода на руководство OCM под предлогом установления прямой связи с Лондоном, но Вики заподозрила неладное и отговорила товарищей принимать заманчивое предложение.

Несколько месяцев спустя нацисты арестовали одного из членов OCM за убийство коллаборациониста. Гитлеровцы, пытая самого бойца и его девушку, заставили их назначить встречу связному подполья. У того при аресте нашли записную книжку с адресом близкой подруги и соратницы Вики — Софьи Носович. В декабре 1943 года гестаповцы нагрянули к женщине как раз в тот момент, когда у неё была Оболенская. Вера попыталась представить свой визит случайностью и уйти, но нацисты обнаружили у неё в сумке важные документы. И Софья, и Вики были отправлены под арест.

Софью практически сразу стали избивать и пытать — параллельно с арестом подпольщиц от гестаповцев смог сбежать, уничтожив важные документы, один из членов OCM. И нацисты пытались выбить у женщины информацию о его возможном местонахождении. О том, издевались ли физически над Оболенской, достоверных сведений нет. Некоторые историки пишут, что её не пытали, но в воспоминаниях соратников есть упоминание о том, что после допросов у неё были заплаканные глаза и её лихорадило.

В любом случае при попытках склонить Веру к сотрудничеству гестаповцы часто прибегали не к «кнуту», а к «прянику». Следователи имитировали сочувствие и спрашивали у Оболенской, как представительница белой эмиграции может не поддерживать нацистов, которые борются с коммунизмом. Сначала Вики пыталась представить свой арест случайностью, но когда доказательств стало слишком много, подпольщица заявила нацистам, что она русская и не предаст ни свою Родину, ни приютившую её страну. Кроме того, Оболенская подчеркнула, что она, как христианка, не может поддерживать расистскую политику рейха. Несмотря на угрозы расправы, никого из соратников подпольщица не выдала.

«Представители младшего поколения русских эмигрантов, покинувшие Родину ещё детьми или родившиеся за рубежом, уже относились к Советской России по-другому, нежели участники Белого движения, воевавшие с Красной армией. Кроме того, Оболенская и её товарищи прекрасно понимали, что главный враг Франции — это именно гитлеровская Германия и победить Третий рейх может только Советский Союз», — отметил в беседе с RT представитель московского отделения Российского военно-исторического общества Сергей Перелыгин.

Нацисты устроили трибунал, приговоривший Оболенскую к смертной казни, но сразу же предложили ей написать прошение о помиловании. Вера отказалась. Отчаявшись в своих попытках сломить волю подпольщицы, гитлеровцы казнили её 4 августа 1944 года на гильотине в берлинской тюрьме Плётцензее.

«Оболенская повела себя как настоящая героиня, словно советские партизаны и разведчики. Она пошла на смерть, не предала то, во что верила», — подчеркнул Перелыгин.

Николая Оболенского нацисты также схватили и отправили в концлагерь. Здоровье князя было полностью подорвано, но он выжил и долго искал жену. Узнал о её судьбе он только в 1946 году. Оболенский больше не женился и в послевоенные годы служил в православном храме. Тело Веры так и не было обнаружено. Но на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем в её память установлен кенотаф.

За свои подвиги Оболенская была удостоена высочайших французских наград: Кавалерского креста ордена Почётного легиона, медали Сопротивления и Военного креста с пальмовой ветвью.

В 1965 году руководство СССР посмертно наградило Веру Оболенскую орденом Отечественной войны I степени как соотечественницу, боровшуюся с гитлеровской Германией.