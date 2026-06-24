Как Григорий Котовский прошел путь от налетчика до героя Гражданской войны

145 лет назад родился знаменитый революционер Григорий Котовский. В юности он был дерзким налётчиком, позднее стал прапорщиком русской армии, а в Гражданскую войну проявил себя на стороне большевиков как талантливый военачальник и сыграл важную роль в разгроме украинских националистов. За то, что Котовский в юности грабил богатых и помогал беднякам, в публицистике его часто называют «бессарабским Робин Гудом».

Бессарабский Робин Гуд

Григорий Котовский родился 24 июня 1881 года в бессарабском селе Ганчешты в семье инженера-механика. Отец будущего революционера официально принадлежал к мещанскому сословию, но происходил из шляхетского рода.

В детстве Котовский заикался из-за последствий несчастного случая и поэтому стал объектом насмешек сверстников. Чтобы не дать себя в обиду, он занялся тяжёлой атлетикой и стал очень силён физически. Позже он также увлёкся боксом.

В 1895 году Григорий остался круглым сиротой. Друзья семьи помогли ему поступить в Кишинёвское реальное училище, из которого подростка исключили из-за прогулов. Продолжил обучение Котовский в Кокорозенском агрономическом училище, где он познакомился с эсерами и заинтересовался их деятельностью. Также известно, что в студенческие годы Григорий занимался музыкой и преуспел в изучении иностранных языков, но в целом об этом периоде его жизни осталось мало достоверных сведений.

«Родом Котовский был с юга, где любят всякие захватывающие истории. Эсеры и анархисты в этих регионах были тесно переплетены с уголовщиной. Вообще, трудно определить, где у них в эпоху Первой русской революции заканчивалась уголовщина и начиналась политическая борьба», — рассказал в беседе с RT историк спецслужб и писатель Александр Колпакиди.

Незадолго до завершения учёбы Котовский устроился на практику к польскому помещику, но тот выгнал юношу. По одной версии, парень слишком активно заступался за батраков, согласно другой — Григорием увлеклась жена хозяина поместья.

Котовский перешёл на практику к другому помещику, но тот обвинил молодого человека в хищении денег, которые Григорий якобы прогулял в Одессе. Юноше пришлось вернуться на прежнее место. Но там его также обвинили в краже — на этот раз средств, вырученных за продажу свиней. Парня избили нагайкой и оставили связанным в зимней степи. Есть версия, что Григория оговорили и расправились с ним, сводя личные счёты. Котовский спасся, но из мести поджёг хозяйское поместье. Не пройдя практику, диплом он так и не получил.

Котовский попытался устроиться на работу ещё в одно поместье, подделав рекомендательные письма, но обман был раскрыт, и Григорий угодил в тюрьму. Там он сильно заболел и благодаря этому досрочно вышел на свободу. Но позже он снова оказался за решёткой — по делу о вырученных за свиней деньгах, за которые Григорий уже был избит и едва не лишился жизни.

В 1904 году Котовский устроился в имение князя Кантакузина, где ему приходилось работать по 20 часов в сутки и откуда он ушёл после ссоры с хозяином.

После начала Русско-японской войны Котовский уклонился от мобилизации и занялся налётами (именовались «экспроприациями») — как в составе эсеровской группировки, так и в одиночку. Осенью 1904 года он уже сам возглавил боевую группу эсеров в Бессарабии. Два десятка скрывавшихся в лесу бойцов совершили за пару месяцев около 30 налётов на квартиры и поместья богачей.

Несмотря на «подвиги» возглавляемой Григорием группы, следующий его арест произошёл из-за уклонения от воинской службы. Вместо тюрьмы он оказался в 19-м пехотном Костромском полку, но вскоре бежал оттуда, получив от эсеров поддельные документы и с их помощью добравшись до Одессы. Дезертирство в Российской империи каралось каторгой, поэтому Григорию пришлось уйти в подполье.

Котовский создал новый отряд налётчиков, с которым жёг поместья богачей. Он также уничтожал долговые расписки крестьян и раздавал часть награбленного беднейшим. Местное население считало Григория героем и обеспечивало ему надёжный тыл.

«Котовский был своего рода Робин Гудом, социальным бандитом. Он понимал: от поддержки населения зависит эффективность его действий, а также то, выживет ли он», — отметил Александр Колпакиди.

Котовский обрёл славу «короля налётчиков» и защитника бедняков. В 1906 году его трижды арестовывали, но он дважды бежал из-под ареста. Причём один раз он выпрыгнул из окна вместе с жандармами, к которым был прикован. В конце концов Григория приговорили к 12 годам каторжных работ. Его доставили в Орловский централ, а затем отправили на Нерчинскую каторгу.

Котовский усердно трудился на строительстве Амурской железной дороги, был назначен десятником и считался потенциальным кандидатом на амнистию в честь 300-летия дома Романовых, но его так и не выпустили на свободу. В 1913 году Григорий бежал с каторги и добрался до Бессарабии. Некоторое время он совмещал участие в налётах с легальной работой — чернорабочим, грузчиком и даже управляющим в поместье. Он хорошо усвоил правила конспирации. Вскоре его группа расширила свою деятельность на конторы и банки, ограбив даже Бендерское казначейство. В полицейских ориентировках на Котовского говорилось, что он знает русский, румынский, молдавский, немецкий, французский и еврейский языки, а также — что он может изобразить из себя джентльмена, представиться помещиком или простым садовником.

«Котовский легко входил в доверие. Он был очень обаятельным, креативным и харизматичным», — отметил Александр Колпакиди.

Красный командир

В 1916 году тот самый пристав, который уже трижды арестовывал Котовского, подготовил новую операцию по его поимке. Григорий оказался в окружении, получил два огнестрельных ранения в грудь и был закован в кандалы. Одесский военно-окружной суд приговорил «бессарабского Робин Гуда» к смертной казни. Но Котовский отправил письмо с просьбой о помощи жене знаменитого генерала Алексея Брусилова, которому подчинялся окружной суд. Та убедила мужа отсрочить исполнение приговора. Смертную казнь заменили каторжными работами. А вскоре произошла Февральская революция, распахнувшая двери многих тюрем.

«Если можно так выразиться, не Котовский пришёл к революции, а революция пришла к Котовскому», — отметил в разговоре с RT историк, автор книги «Мифы Первой мировой» Евгений Белаш.

Котовский стал одним из организаторов Комитета арестантских выборных, создавшего в тюрьме самоуправление и убедившего заключённых оставаться в камерах без стражи, несмотря на возможность разбежаться. В итоге Временное правительство официально освободило Котовского, разрешив ему воевать на Румынском фронте. Вчерашний налётчик мужественно сражался, был награждён Георгиевским крестом и произведён в прапорщики.

В конце 1917 года Котовский присоединился к левым эсерам, был избран в солдатский комитет 6-й армии и отправлен Центральным исполнительным комитетом Советов Румынского фронта, Черноморского флота и Одессы (Румчеродом) оборонять Кишинёв. В начале 1918 года он уже командовал кавалерийской группой, действовавшей в Бессарабии против румынских интервентов в составе войск Одесской Советской Республики.

Когда на Украину вступили германские оккупанты, отряд Котовского с боями отошёл на восток. Но позже Григорий вернулся в Одессу, где стал подпольщиком. После ухода из города французских сил он стал главой военного комиссариата Овидиополя, затем — командиром бригады в составе 45-й стрелковой дивизии. Во время деникинского наступления он совершил рейд по тылам противника и вывел своё подразделение в Советскую Россию. Оправившись после тяжёлого воспаления лёгких, Котовский во главе кавалерийской бригады был направлен на Украину, где сражался против польских интервентов и петлюровцев. В феврале 1920 года Григорий участвовал в восстановлении контроля большевиков над Одессой.

Став командиром кавалерийской дивизии, Котовский участвовал в разгроме махновцев и антоновцев, был тяжело ранен.

«Интересно, что именно Котовский фактически нанёс решающий удар по украинскому национализму в годы Гражданской войны, когда остановил рейд Юрия Тютюнника, силы которого вторглись с территории Румынии», — рассказал Колпакиди.

С осени 1922 года Котовский — командир 2-го кавалерийского корпуса.

«Другого случая, чтобы выходец из уголовной среды так проявил себя в годы Гражданской войны, нет», — подчеркнул Александр Колпакиди.

Современники отмечали аскетизм Котовского и отсутствие у него стремления к обогащению. Находясь на высоких командных должностях, он даже отказывался от служебной повозки.

Котовский помогал создавать Молдавскую Автономную Советскую Социалистическую Республику, но когда у него появилась возможность возглавить её правительство, — отказался. Григорий хотел продолжить военную карьеру, и ему вскоре предложили пост заместителя наркома по военным и морским делам СССР. Но 6 августа 1925 года его убил бывший уголовник Мейер Зайдер. Этот человек однажды помог Григорию во время подпольной работы, и Котовский в благодарность нашёл ему хорошую тыловую должность. Зачем Зайдер застрелил своего благодетеля, непонятно.

«Убийство Котовского — тёмная история. Если исходить из принципа «кому выгодно», — то румынам. Котовский был популярной фигурой среди населения оккупированной Румынией Бессарабии», — отметил Александр Колпакиди.

В честь Котовского в СССР были названы многие населённые пункты, установлены памятники. Особенно популярность революционера возросла после выхода в 1942 году посвящённого его биографии кинофильма.