Чем реальный д'Артаньян отличался от литературного героя

25 июня 1673 года погиб Шарль д'Артаньян — королевский мушкетёр, послуживший прототипом героя произведений Александра Дюма. Он не возил подвески королеве, не спасал английского короля и не участвовал в деле с Железной Маской, но без него история Франции XVII века могла сложиться совсем иначе. Кем был настоящий д'Артаньян и чем он отличался от своего литературного альтер эго, — в материале RT.

Настоящий д'Артаньян

Мушкетёр д'Артаньян — одна из самых популярных фигур в массовой культуре. Посвящённые его приключениям романы Александра Дюма пережили более 100 экранизаций, включая мультипликационные, в которых герой предстаёт в роли харизматичного говорящего пса. При этом у литературного д'Артаньяна был реальный исторический прототип — Шарль Ожье де Батс де Кастельмор, шевалье д'Артаньян.

О детстве и юности прототипа героя Дюма известно мало. Родился он примерно в 1613 году, скорее всего в замке Кастельмор, неподалёку от деревни Люпьяк в Гаскони.

Литературный д'Артаньян — выходец из бедного, но старого дворянского рода. С происхождением реального — всё запутанно. Прадед Шарля — Арно де Батс — мог оказаться внебрачным сыном Жана, сеньора де Сен-Жан. Но формально Арно был преуспевшим в торговле буржуа, скупившим несколько ранее принадлежавших знати поместий. Согласно некоторым источникам, то ли сам Арно, то ли его сын Пьер благодаря должности в муниципальных органах Люпьяка могли получить статус экюйе, позволяющий относить себя к дворянскому сословию.

Существует и версия о том, что даже отец Шарля Бертран де Батс сам дворянином не был, но его жена Франсуаза де Монтескью д'Артаньян происходила из древнего аристократического рода.

«Дюма не конкретизирует, к какой группе французского дворянства относился его герой, однако именование его «молодым дворянином», скорее всего, означает, что он был представителем «дворянства шпаги» — знати, носившей титул согласно знатности предков, веками состоявших на военной службе. Отец и дед реального д'Артаньяна, напротив, были представителями так называемого дворянства мантии, приобретавшего титул за деньги или заслуживавшего его гражданской службой», — пояснил в беседе с RT историк-медиевист, кандидат исторических наук Игорь Гайворонский.

Д'Артаньян Дюма прибыл в Париж юношей в 1625 году. В отличие от него Шарль де Батс переехал в столицу Франции в 1639 году, когда ему было примерно 26 лет — возраст, по меркам XVII века, вполне зрелый.

«Скромная и неизвестная фамилия отца де Батс не помогла бы молодому человеку сделать карьеру в столице», — отметил в беседе с RT кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИВИ РАН Андрей Митрофанов.

В столице Шарль, ссылаясь на знатное происхождение своей матери, поступил на службу в кадетскую роту полка Французской гвардии. В 1640 году король Людовик XIII принял решение о том, что Шарль может использовать фамилию матери и именоваться шевалье д'Артаньяном. Это было уже однозначное дворянство.

В начале 1640-х годов реальный д'Артаньян участвовал в боях против Испании в составе полка Французской гвардии. Затем он перешёл в II роту обычных дворян, известную как «Дворяне вороньего клюва». Из пехоты он перевёлся в кавалерию.

В романах Дюма лейтенант королевских мушкетёров д'Артаньян без всякого уважения относится к кардиналу и главному министру Франции Мазарини. В реальной жизни всё было наоборот.

Мазарини покровительствовал Шарлю, а он отвечал за это верной службой. Его подразделение сопровождало Анну Австрийскую и кардинала, а сам д'Артаньян стал курьером Мазарини для особых поручений. Когда кардинал был вынужден покинуть Париж из-за враждебно настроенной знати, Шарль последовал за ним.

«Он честно служил короне и, в отличие от литературного героя, не пускался в сомнительные с точки зрения государственных интересов авантюры. Реальный д'Артаньян успешно выполнял самые трудные задания кардинала Мазарини», — подчеркнул в разговоре с RT доктор исторических наук, главный научный сотрудник ИВИ РАН Александр Чудинов.

В 1650-е годы д'Артаньян последовательно занимает должности лейтенанта и капитана Французской гвардии. После становится суб-лейтенантом роты мушкетёров гвардии короля. Это было «номенклатурным» назначением — капитаном роты считался король, а капитан-лейтенантом — племянник Мазарини герцог Неверский. Поэтому в реальности командовал элитным подразделением именно д'Артаньян. Когда Людовик получил реальную власть в королевстве, он стал привлекать Шарля к исполнению секретных поручений короны.

Влюблялся ли в юности д'Артаньян, подобно своему литературному герою, в какую-нибудь Констанцию, никто не знает. Но в 1659 году он с подачи короля женился на богатой вдове Анне Шарлотте Кристине де Шанлеси, родившей мушкетёру двух сыновей.

Вершитель истории

Важную роль в истории Франции д'Артаньян сыграл во время противостояния короля с суперинтендантом финансов Николя Фуке. Этот могущественный чиновник манипулировал государственными средствами в своих интересах, вёл роскошный образ жизни, собирал вокруг себя партию сторонников и обустраивал мощную крепость на острове Бель-Иль. Людовик опасался заговора со стороны Фуке и одновременно испытывал раздражение от того, что чиновник по размаху своих развлечений пытался соперничать с монархом и ухаживал за фавориткой самого короля — Луизой де Лавальер. В конце концов Людовик приказал д'Артаньяну арестовать Фуке.

«Осторожный Фуке заранее подготовил для себя пути бегства, которое, если бы оно удалось, могло привести к большому мятежу на западе Франции. Однако д'Артаньян не позволил Фуке бежать», — рассказал Александр Чудинов.

По словам историков, д'Артаньян несколько лет возил узника по разным тюрьмам, обеспечивая его надёжную охрану, и в то же время заботился, насколько возможно, о его комфорте.

«Д'Артаньян, охраняя Фуке, заслужил абсолютное доверие короля. Он лично заботился о заключённом и тщательно доносил до власть имущих каждую деталь жизни бывшего суперинтенданта, с которым установил почти дружеские отношения», — отметил Андрей Митрофанов.

Фуке в дальнейшем приговорили к пожизненному заключению, а д'Артаньян, благодаря своей роли в деле суперинтенданта, получил титул графа де Кастельмор, а затем последовательно занял должности лейтенанта и капитан-лейтенанта мушкетёров. В этом качестве он подчинялся только королю. Рота под его командованием стала образцовым подразделением своего времени.

В 1667 году за заслуги при осаде Лилля д'Артаньян был назначен губернатором этого города, но гражданская служба его тяготила, и несколько лет спустя он вернулся в армию, получив звание полевого маршала, что примерно соответствует современному генерал-майору. Это решение оказалось для него фатальным. 25 июня 1673 года д'Артаньян погиб от пулевого ранения при осаде Маастрихта во время Голландской войны.

Точное место захоронения легендарного военного долгое время было неизвестно, но в 2026 году его предполагаемые останки нашли в церкви Маастрихта.

«История с останками якобы д'Артаньяна — не более чем информационный повод для очередной сенсации. Во-первых, подлинность останков ещё требует подтверждения результатами экспертизы. Во-вторых, если д'Артаньян окажется настоящим, это даст лишь основание с честью предать его прах земле где-нибудь на родине. Для исторической науки сам по себе данный факт значения иметь не будет», — пояснил Александр Чудинов.

После смерти д'Артаньяна писатель Гасьен де Куртиль де Сандра сочинил и издал якобы мемуары знаменитого мушкетёра. В XIX веке эта книга попалась на глаза Александру Дюма, посчитавшему, что из неё можно сделать неплохую серию романов.

«Благодаря таланту Дюма этот персонаж приобрёл широчайшую известность в мировой культуре», — подчеркнул Андрей Митрофанов.

Однако, по словам историков, сюжеты романов оказались достаточно далеки от реальности.

«Поскольку Дюма относился к истории более чем вольно, отводя ей роль гвоздя, на который он вешает свою картину, отражение в романе подлинных событий сведено к минимуму. Более того, для пущей увлекательности Дюма обыграл в сюжете некоторые байки из придворной жизни, почерпнутые у мемуаристов XVII—XVIII веков, вроде истории с алмазными подвесками. Однако именно безудержная фантазия автора романов и обеспечила столь долгую жизнь его произведениям», — подчеркнул Александр Чудинов.

Литературный Д'Артаньян — авантюрист и искатель приключений.