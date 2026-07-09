След на земле: чем граф Николай Шереметев лучше политика Фридриха Энгельса

В истории России немного найдется вельмож, чье имя было бы окружено такой же светлой памятью, как имя графа Николая Петровича Шереметева. Он был одним из богатейших людей империи. Имея возможность наслаждаться деньгами и властью, он выбрал путь служения искусству, меценатства и благотворительности.

А для жителей Ивановского края граф Шереметев - еще и легендарный владелец села Иванова, с которым связано начало культурной и социальной жизни края.

Николай Петрович Шереметев появился на свет 9 июля 1751 года в Санкт-Петербурге. Он был сыном графа Петра Борисовича Шереметева, одного из богатейших людей своего времени, и Варвары Алексеевны, урожденной княжны Черкасской. Детство Николая прошло в роскоши: его семье принадлежали знаменитые усадьбы Кусково и Останкино, а состояние исчислялось десятками тысяч душ крепостных крестьян.

Мальчик получил домашнее образование. В 1769 году он отправился в длительную поездку по Европе, которая продлилась целых четыре года.

Село Иваново перешло от князей Черкасских во владение к графам Шереметевым в 1743 году. Позже Николай Петрович, вступив в права наследования, стал заботиться о развитии имения. По дошедшим до нас сведениям, граф Шереметев лично приезжал в Иваново. Он интересовался делами своего имения и жизнью крестьян. Известно, что по его распоряжению в селе была открыта первая школа.

В 1799 году при содействии Николая Петровича Шереметева началось устройство богадельни для престарелых при Покровской церкви.

Но главной страстью графа Шереметева, безусловно, были искусство и театр. Он унаследовал от отца знаменитый крепостной театр в Кусково, а затем построил новый дворцово-театральный комплекс в Останкино. В этих театрах блистала труппа талантливых актеров, среди которых выделялась Прасковья Ивановна Ковалева-Жемчугова - крепостная актриса, которой суждено было стать не только музой, но и законной супругой графа.

Долгие годы Николай Петрович и Прасковья Ивановна скрывали свои отношения: брак между аристократом и бывшей крепостной был немыслим для светского общества. Только после долгих хлопот император Александр I разрешил этот неравный брак. В феврале 1803 года у супругов родился сын Дмитрий.

Однако счастье длилось недолго. Спустя три недели после родов, Прасковья Ивановна скончалась. Потеря любимой жены потрясла графа. Исполняя ее последнюю волю, он посвятил остаток жизни благотворительности.

14 января 1809 года Николай Петрович Шереметев скончался. Он был похоронен в Санкт-Петербурге в фамильной усыпальнице графов Шереметевых в Александро-Невской Лавре.

Дело отца продолжил его сын - граф Дмитрий Николаевич Шереметев. Он стал последним Шереметьевым, владевшим селом Иваново.

31 октября 2012 года Ивановская городская дума приняла решение переименовать проспект Фридриха Энгельса в Шереметевский проспект.