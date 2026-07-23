Отец Иоанн и доктор Быков: чем прославился Иван Охлобыстин

Актер, режиссер и сценарист Иван Охлобыстин отмечает юбилей — ему исполнилось 60 лет. Для одного поколения он навсегда останется автором сценария культового «ДМБ», для другого — язвительным доктором Быковым из «Интернов». Но работа в кино — лишь одна глава его биографии: в разные годы он был православным священником, участвовал в политической жизни страны, писал книги и занимался общественной деятельностью. Чем прославился Иван Охлобыстин и как он живет сегодня — в материале «Газеты.Ru».

Детство и юность Ивана Охлобыстина

Иван Охлобыстин родился 22 июля 1966 года в доме отдыха «Поленово» в Тульской области, где его отец, Иван Иванович Охлобыстин, ветеран Великой Отечественной войны, работал главным врачом. Мать будущего артиста, Альбина Ивановна Ставицкая, в то время была студенткой Московского инженерно-экономического института. Несмотря на 40-летнюю разницу в возрасте, они поженились, но брак продлился недолго: когда Охлобыстин-младший еще был ребенком, супруги развелись — и Альбина Ивановна с сыном переехали в Москву.

После школы и учебы в техникуме Охлобыстин поступил на режиссерский факультет Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) в мастерскую народного артиста СССР Игоря Таланкина. Учебу прервала служба в армии, которую он проходил в ракетных войсках в Ростове-на-Дону. После демобилизации Охлобыстин вернулся во ВГИК и продолжил учебу в компании будущих звезд отечественного кинематографа. Вместе с ним учились Тигран Кеосаян, Федор Бондарчук, Александр Баширов и Рашид Нугманов, а на соседнем, сценарном факультете — Рената Литвинова.

Карьера Ивана Охлобыстина в кино

Еще во время учебы во ВГИКе Иван Охлобыстин начал сниматься в кино и писать сценарии. В 1991 году он полноценно дебютировал как актер в драме Никиты Тягунова «Нога» (до этого были эпизоды в «Обещаю быть» и «Короткой игре»), а вскоре представил свой первый фильм «Арбитр», где выступил сценаристом, режиссером и исполнителем главной роли. Во второй половине 90-х Охлобыстин уже много снимался: среди наиболее ярких картин с его участием — «Приют комедиантов» (1995), «Мама, не горюй» (1997), «Три истории» (1997), «8 ½ долларов» (1999) и другие.

Настоящим прорывом для Охлобыстина стал фильм «ДМБ» (2000), сценарий к которому он написал в соавторстве с режиссером Романом Качановым (признан в РФ иностранным агентом). Армейская комедия быстро приобрела культовый статус, а многие реплики героев ушли в народ и стали крылатыми. Успех закрепила вышедшая год спустя картина «Даун Хаус» (2001) — современная интерпретация романа Федора Достоевского «Идиот», сценарий которой также написал Охлобыстин. В том же году он создал сценарий для мелодрамы Георгия Шенгелии «Мусорщик», после чего на несколько лет отошел от кино ради службы в церкви.

Во второй половине 2010-х Охлобыстин вернулся к съемкам и вновь оказался в центре внимания. В 2009 году он сыграл шута Вассиана в исторической драме Павла Лунгина «Царь», а уже год спустя получил роль, которая принесла ему всенародную любовь и славу. Сериал «Интерны», выходивший с 2010-го по 2016 год, сделал доктора Андрея Быкова одним из самых узнаваемых персонажей российского телевидения, а самого Охлобыстина — едва ли не самым востребованным актером страны. Параллельно он продолжал работать как сценарист. По его сценариям были сняты картины «Параграф 78» (2007), «Дом Солнца» (2009), «Соловей-разбойник» (2012), в котором он также исполнил главную роль, и ряд других проектов.

В последующие годы Охлобыстин продолжил активно сниматься в кино и сериалах. Среди наиболее заметных работ этого периода — фильмы «Бармен» (2015), «Холоп» (2019), «Холоп 2» (2023), «Простоквашино» (2025), а также сериалы «Метод Фрейда» (2012, 2015), «Птица» (2017), «Вспышка» (2019), «Полярный» (2019-...), «Мертвые души» (2020), «Пока не родила» (2024) и другие.

Служба Ивана Охлобыстина в РПЦ

К вере Иван Охлобыстин пришел еще будучи подростком. В одном из интервью он рассказывал, что впервые прочитал Псалтирь и Библию в восьмом классе, после чего принял крещение. В конце 90-х он стал ведущим авторской религиозной передачи, а в 2001-м был рукоположен в священники.

«Я пришел к тому, что стал человеком, осознающим, что он христианин. Мне было 33 года, когда архиерей предложил мне стать священником. Я тогда понимал, что я сомнительная фигура для такого рода операций. Но как я мог отказаться?» — объяснял он.

Первые годы отец Иоанн служил в храмах Ташкентской епархии, а после возвращения в Москву был клириком храма Святителя Николая в Заяицком и храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Ради церкви он практически полностью отказался от работы в кино, оставив себе лишь написание сценариев. В 2007 году он вновь начал сниматься, а после выхода «Царя» и старта «Интернов» обратился к патриарху Кириллу с просьбой временно освободить его от исполнения обязанностей священника.

«Это был мой внутренний мотив. Де-юре проблем не существовало — но я понял, что при всех разрешениях, благословениях критика в мой адрес через меня бьет по церкви. И нужно было на какой-то момент отделить себя от Церкви, показать, что она к этому не имеет отношения», — говорил он в интервью.

При этом сана Охлобыстин не лишился. По его просьбе патриарх Кирилл лишь временно освободил его от исполнения обязанностей священника, поэтому формально он по-прежнему остается клириком Русской православной церкви, хотя богослужений не совершает. Сам актер не исключает, что однажды сможет вернуться к служению: «Так может произойти, но это, скорее всего, произойдет так же, как я стал священником — по воле Божией. Господь даст распоряжение, скорее всего, так».

Телепроекты и книги Ивана Охлобыстина

В конце 90-х Охлобыстин был ведущим религиозной передачи «Канон» на канале ТВ-6, а позже вел авторские программы «Первый класс» на Первом, «Новая русская философия Ивана Охлобыстина» на телеканале «Царьград», реалити-шоу «Золото Геленджика» на ТНТ и другие.

Также он известен как писатель. Среди наиболее известных произведений Ивана Охлобыстина — фантастический роман «XIV принцип», эпический роман-фэнтези «Магнификус II» и сборник сатирических рассказов «Песни созвездия Гончих Псов».

В 2010 году актер был назначен креативным директором компании «Евросеть», в которой отвечал за разработку рекламных кампаний, продвижение бренда и поиск новых маркетинговых решений. На этой должности он проработал около трех лет, а после ухода из компании некоторое время занимал аналогичный пост в бренде одежды Baon.

Общественно-политическая деятельность Ивана Охлобыстина

На протяжении многих лет Иван Охлобыстин занимается общественной деятельностью и регулярно высказывается на политические темы. Сам актер неоднократно называл себя монархистом, подчеркивая при этом, что воспринимает свои взгляды прежде всего как мировоззренческую позицию.

В политику Охлобыстин пришел в конце 90-х. В 1999 году он вошел в первую тройку федерального списка экологической партии «Зеленые», однако незадолго до выборов отозвал свою кандидатуру из-за конфликта с руководством партии. После этого актер решил баллотироваться в Государственную думу как независимый кандидат по Тушинскому одномандатному округу № 200 в Москве. По итогам голосования он набрал 4,07% голосов и занял седьмое место, не пройдя в нижнюю палату парламента.

В сентябре 2011 года Охлобыстин заявил о намерении баллотироваться в президенты России. Впрочем, уже через две недели он отказался от выдвижения из-за запрета церкви — священнослужитель не может участвовать в выборах в качестве кандидата. Позже актер представил собственный философско-политический манифест «Доктрина-77», объявил о создании партии «Коалиция Небо», которая в итоге так и не была зарегистрирована, а в 2012 году некоторое время возглавлял высший совет партии «Правое дело». Вскоре он покинул этот пост после решения Священного синода, запрещающего священникам состоять в политических партиях.

В последующие годы Охлобыстин продолжил участвовать в общественной жизни страны уже без создания собственных политических проектов. В 2021-м он стал доверенным лицом партии «Справедливая Россия — За правду» на выборах в Государственную думу, а в 2024 году был зарегистрирован доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина.

Что значит слово «гойда» — и почему Иван Охлобыстин его произнес

Одним из самых обсуждаемых публичных выступлений Ивана Охлобыстина стало его появление на митинге-концерте на Красной площади 30 сентября 2022 года, посвященном вхождению в состав России четырех новых регионов. В конце своей речи актер несколько раз выкрикнул: «Гойда!», после чего это слово (синонимичное «айда», «пошел», «вперед») стало широко использоваться в СМИ и социальных сетях. Позже актер объяснил, что под словом «гойда» он имел в виду только призыв к немедленному действию.

Личная жизнь Ивана Охлобыстина

Иван Охлобыстин более 30 лет женат на актрисе Оксане Арбузовой, звезде фильма «Авария — дочь мента» (1989). Будущие супруги познакомились в 1995 году в Доме кино. По воспоминаниям актера, увидев Оксану впервые, он сразу понял, что хочет на ней жениться: «Я просто посмотрел на нее в ресторане и понял — я женюсь на этой женщине. У меня будет семеро детей, стиральная машинка и склонность к гипертонии. Это было не мечтой, а точным знанием».

Предложение он сделал практически сразу, а уже через несколько месяцев они поженились и обвенчались. По словам Охлобыстина, с самого начала супруги договорились, что их семья будет большой: «Мы верующие люди… «планировать семью» не имеем права. Остается рожать. Зная это изначально, мы были готовы на много детей». Сегодня они воспитывают шестерых детей: дочерей Анфису, Евдокию, Варвару и Иоанну, а также сыновей Василия и Савву.

«Из многочисленных своих проектов я, по большому счету, доволен только детьми», — признавался актер.

Чем сегодня занимается Иван Охлобыстин

Сегодня Иван Охлобыстин продолжает активно сниматься в кино и сериалах. За последние два года он сыграл в десятке проектов, в числе которых популярные семейные комедии «Простоквашино» (2025) и «Письмо Деду Морозу» (2025). В 2026 году зрители увидят актера в фильмах «Сказка о потерянном времени», «Холоп 3» и «Домовенок Кузя 2».

Актерскую карьеру Охлобыстин совмещает с работой на телевидении. С 2021 года он ведет программу «СССР. Знак качества» на телеканале «Звезда», где вместе с гостями вспоминает повседневную жизнь Советского Союза и сравнивает ее с современностью.