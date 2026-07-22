Как собаки Цыган и Дезик летали на ракете

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22 июля 1951 года ракета Р-1А поднялась на высоту примерно в 101 км. В ее отделяемой головной части находились псы-дворняги Цыган и Дезик. Обе собаки остались живы. На землю их отсек опустился на парашюте.

Эксперимент показал, что живой организм в состоянии выдержать полет на такую высоту. Руководил экспериментом выпускник выдающийся ученый Анатолий Благонравов - уроженец села Аньково (ныне - Ивановская область), выпускник Владимирской мужской гимназии.

По воспоминаниям очевидцев, руководитель проекта академик Благонравов во время полета собак сохранял спокойствие, а конструктор Королев не скрывал радости.

Через неделю пес Дезик отправился в следующий полет и погиб – не раскрылся парашют. А Цыгана Благонравов запретил использовать в дальнейших экспериментах и забрал себе.

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