В ОАЭ построят целый город для имитации жизни на Марсе

Последнее время новости о Марсе так и сыплются как из рога изобилия. NASA SpaceX , Lockheed Martin — все хотят полететь на Красную планету, а в идеале — там поселиться. Нет, это, конечно, без сомнения, когда-нибудь, но произойдет, но перед этим нужно очень тщательно подготовиться и взвесить все за и против. И как раз таким практичным решением вопроса, а не простыми обещаниями, занялись Объединенные Арабские Эмираты, тоже имеющие свои планы на Марс. Занялись, разумеется, со свойственным для них масштабом. В ОАЭ ни много ни мало решено построить целый город для симуляции, насколько это вообще возможно на Земле, условий марсианской среды и жизни в ней.

Об одобрении проекта AED500 (стоимость реализации составляет около 136 миллионов долларов) было объявлено на днях в рамках ежегодной встречи правительства ОАЭ. Новое муниципальное образование получит название «Марсианский научный город» и станет частью долговременного плана шейха Мохаммеда ибн Рашид Аль Мактума и Космического центра Эмиратов по реализации грандиозной марсианской миссии по созданию человеческой колонии на Красной планете к 2117 году.

Согласно строительному плану, площадь города будет составлять 177 000 квадратных метров, что примерно равно, скажем, тому же Сочи. В опубликованном в «Твиттере» сообщении премьер-министр ОАЭ, шейх Мохаммед ибн Рашид назвал этот план «выдающимся национальным проектом».

Разработкой плана города, который будет состоять из нескольких огромных футуристичных зданий в виде куполов, занимался знаменитый датский архитектор Бьярке Ингельс, в сотрудничестве с инженерами и учеными Эмиратов. Внутри этих зданий найдут место множество лабораторий, которые займутся поисками решений в обеспечении пищей, энергией и водой марсианских колонистов. Как отмечает правительственное агентство Dubai Media Office, здесь также будет находиться большой музей, посвященный важнейшим человеческим достижениям, стены которого будут созданы с помощью 3D-принтера и песка Эмиратов.

Разумеется, некоторые вещи в городе производить не придется, так как, к счастью, наша планета ими располагает. И в первую очередь речь, конечно же, идет о кислороде. Кроме того, жители города будут полностью защищены от радиационного фона Марса. У нашего соседа, к сожалению, отсутствует магнитное поле, которое в нашем случае защищает нас от губительного ультрафиолетового излучения.

Гравитация на Марсе тоже другая. Она составляет всего 38 процентов от земной, кроме того, на Красной планете гораздо холоднее. Средняя температура там находится в районе -50 градусов Цельсия. В лабораториях постараются найти способы наиболее близкой симуляции среды Марса, а также разработают варианты, которые позволят при таких условиях долго жить на этой планете.

«Проект Марс 2117 — это долгоплановый проект, где нашей первой целью является разработка информационной и образовательной базы, чтобы наши сыновья могли возглавить научные исследования в самых различных секторах», — заявил шейх Мохаммед, впервые объявляя о плане «Марс 2117» в феврале этого года.

«Человеческие амбиции не имеют границ. И тот, кто следит за научными открытиями в текущем веке, безусловно, согласится с тем, что человеческие возможности и желания позволяют реализовать даже самые смелые мечты».

http://www.youtube.com/watch?v=ZHen3W3g0K0