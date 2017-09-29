Проект «нависающего» над домом Кочкина здания в Уфе отправлен на доработку

Судьбу уфимского памятника архитектуры — доходного дома купца Ф. Кочкина на ул. Аксакова, снесенного в 2016 году застройщиком ПСК-6, обсудили 28 сентября на очередном заседании Общественного совета по сохранению культурного наследия и памятников архитектуры при главе администрации Уфы.

Представленный на заседании проект восстановления памятника архитектуры вызвал бурные дискуссии. В частности, были высказаны мнения, что фасад дома Кочкина теряется на фоне нового здания, которое над ним словно нависает. Участники заседания решительно отвергли такой вариант, а член Совета, общественница и реставратор Ольга Бойко назвала его карикатурным. Краевед и историк Радмир Янгиров предложил отказаться от идеи интеграции фасада и вернуться к проекту восстановления здания.

В результате Ирек Ялалов поручил представителю застройщика отправить проект на доработку и не приступать к строительству без проведения общественных слушаний.

Доходный дом купца Фёдора Кочкина — памятник кирпичной архитектуры начала ХХ века — в 2014 году получил статус выявленного объекта культурного наследия, с 2015 года внесён в реестр охраняемых объектов. Осенью 2015 года лишился охранного статуса по иску компании-застройщика ПСК-6.

В 2016 году был снесён строителями, несмотря на протесты общественников, после чего разразился скандал. Мэрия заручилась обещанием, что будет восстановлен хотя бы фасад утраченного здания.

«Данный объект будет восстановлен на тех же принципах, на каких строилась «Галерея ART» (здание по ул. Чернышевского, 75 — прим.ред). То есть из того же самого аутентичного кирпича, который был разобран, восстановят фасады. И будет всё это встроено в современное сооружение», — сообщал в декабре 2016 года Ирек Ялалов.