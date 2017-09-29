В Дании открылся «Дом LEGO»

28 сентября в городе Биллунд (Дания) открылся огромный «Дом LEGO». И это настолько невероятно, что кроме «вау» других слов и нет.

Это огромное здание, которое будто построено из деталек LEGO, занимает площадь в 12 тысяч квадратных метров (это половина московской Красной площади!). И внутри него есть все, о чем вы даже боялись мечтать. Например, «Дерево творчества» высотой в 15 метров, сделанное из 6,3 млн деталей конструктора. И огромные динозавры T-Rex, тоже сделанные из LEGO. И огромный водопад, который каждый желающий может достроить, сделанный из вы-сами-знаете-чего. Там вообще очень много сами-знаете-чего.

Думаем, что ребенка из этого места будет за уши не оттащить, впрочем, как и взрослого. А конструктора уж точно хватит на всех. Там есть целые бассейны только с фигурками персонажей, что говорить о строительных блоках! Создатели музея предполагают, что ежегодно в музей будет приезжать 250 тысяч человек.

Билет в «Дом LEGO» стоит около 1500−1800 рублей и действует на вход. А дальше — занимайтесь чем хотите аж до 8 вечера, пока не выгонят. На территории есть исторический музей LEGO, два ресторана, кафе и магазин с любимым конструктором.

Интересно, а какие там будут предприниматься меры безопасности? У детей ведь есть дурная привычка класть что-то в карман и забывать об этом. А еще она есть и у некоторых взрослых. Будем надеяться, что этот дом не разорится от нашествия излишне «домовитых» гостей.

А посмотреть на то, как это выглядит, лучше всего с помощью видео-репортажа.

Источник: LEGO

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