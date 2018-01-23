10 самых сложных языков мира

Изучать другой язык не только интересно, но и очень полезно. Мало что развивает мозг так же, как и попытка разобраться в чуждых конструкциях фраз. Но главное выбрать «соперника» по силам: вот 10 самых сложных наречий мира, разобраться в которых сможет разве что опытный лингвист.

Тагальский

Почти четверть всего населения Филиппин разговаривает на этом австронезейском диалекте. Тагальский чрезвычайно сложен для изучения и остается недосягаемой вершиной для большинства людей мира.

Навахо

Навахо является одним из южных атабаскских языков, на которых говорят в юго-западной части Соединенных Штатов. Носителей языка осталось совсем немного: при последней переписи населения популяция потомков индейцев-навахо составила всего 120 000 человек.

Норвежский

Этот северо-германский язык является национальным языком Норвегии. Норвежский, вместе со шведским и датским взаимопонятны с другими вариантами скандинавских языков, такими как исландский и фарерский.

Персидский

Персидский язык принадлежит к индо-иранской ветви индоевропейских языков. Он распространен на территории Афганистана, Ирана и Таджикистана. Этот язык является далеким потомком наречия Сасанидов, а носителями персидского являются 110 миллионов человек по всему миру.

Индонезийский

На протяжении многих веков индонезийский был языком общения всего Индонезийского архипелага. Он считается одним из самых распространенных языков в мире, потому что Индонезия — четвертая наиболее населенная страна в мире.

Голландский

Голландский относится к группе западногерманских языков, распространенной в Нидерландах, Бельгии и Суринаме. В настоящее время голландский имеет официальный статус в Аруба, Синт-Маартене и Кюрасао.

Словенский

Этот язык является одним из 24 официальных и рабочих языков Европейского Союза , но в реальности разговаривают на нем только жители Словении. Он значительно отличается от всех языков романо-германской группы и вряд ли получит дальнейшее распространение.

Африкаанс

На африкаанс говорят выходцы из Намибии и Южной Африки, небольшие группы носителей также встречаются в Зимбабве и Ботсване. Этот язык считается ответвлением различных голландских диалектов, трансформировавшихся под влиянием африканских наречий.

Корейский

Корейский язык является официальным языком Северной и Южной Кореи, на нем говорят более 80 миллионов людей по всему миру. А вот выучить корейский западному человеку будет задачей почти непосильной, поскольку логика языка максимально отличается от логики европейских наречий.

Японский

Этот язык считается одним из самых сложных во всем мире.

Япония долгое время была изолированной страной, культура которой развивалась без влияния западных цивилизаций. Зато японский тесно связан с китайским языком и отягощен дополнительными правилами, разобраться в которых досконально может лишь носитель.