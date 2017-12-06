Литературную игру проведут в районе Южнопортовый

Юные жители района Южнопортовый примут участие в литературной игре «Встречаем год собаки», которая состоится в библиотеке № 121.

— Юные посетители примут участие в викторине, посвященной предстоящему году собаки, игровых программах и мастер-классе «Талисман года», — сообщил руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы ЮВАО Алексей Тепляков . — Самых активных участников ждут призы.

Предновогодняя программа состоится 13 декабря по адресу: улица Трофимова, дом 15. Начало мероприятия в 14.00. Вход свободный, принять участие могут все желающие. Подробности можно узнать по телефону: 8 (495) 679-19-94.