Замок Дракулы и Шангри-Ла: подделки для туристов

Бейкер Стрит, 221б Легенды о балконе Джульетты, загадочной стране Шангри-Ла и о доме, где расследовал преступления сам Шерлок Холмс — не более чем раскрученные фальшивки, созданные специально для выкачивания денег из доверчивых туристов. Хотите правды? Тогда проложите свой маршрут подальше от этих вот популярных подделок.

Великобритания

КПП Чарли Конан Дойль поселил выдуманного сыщика в выдуманном же доме: на Бейкер-Стрит никогда не было адреса 221б. Современный музей Шерлока Холмса находится по официальному адресу Бейкер-Стрит, 239. Табличка — чистая декорация.

Германия

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Этот печально известный контрольно-пропускной пункт разделял Восточную и Западную Германию во время холодной войны. Его демонтировали в 1990 году и перенесли в музей, а сегодня туристы смотрят лишь на реконструкцию. Сонная Лощина

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Мост через реку Квай Известность этому местечку принес Джонни Депп , снявшийся в одноименном фильме Тима Бертона . Вообще-то, еще до съемок городок назывался гораздо более прозаично — Северный Тарритаун.

Таиланд

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В 1957 году вышла экранизация книги Пьера Буля «Мост через реку Квай» — ей суждено было стать одним из наиболее известных военных фильмов всех времен. Но в реальности съемки проводились на реке Мае Клонг, которую муниципалитет просто переименовал после выхода фильма. Балкон Джульетты

Италия

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Каждый день в этом небольшом переулке Вероны десятки людей фотографируют обычный балкон. Прославили его многочисленные постановки о Ромео и Джульетте. Почти никто не знает, что в оригинальной пьесе Шекспира никакой сцены с балконом (да и самого дома с балконом) не было вовсе. Замок Дракулы

Румыния

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Шангри-Ла Брэм Стокер при описании жилища зловещего графа Дракулы действительно вдохновлялся замком Бран, куда и сегодня стекаются толпы туристов. Но реальный прототип вампира, Влад Цепеш, на самом деле жил чуть подальше, в замке Поенари. От него, к сожалению, остались только руины.

Китай

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Таинственную, полную мистических загадок страну Шангри-Ла придумал на самом деле фантаст Джеймс Хилтон в 1933 году. Сегодня любители «настоящих восточных тайн» толпами стекаются в китайский город Чжундянь, в 2001 году официально поменявшего название на Шангри-Ла в угоду туристам. Ресторан «Пиц Глория»

Швейцария

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