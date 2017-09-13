В небольшом, но очень уютном подвальчике во дворах Лаврушинского переулка, прямо напротив Третьяковской галереи открылась выставка московского дизайнера и художника Карины Казарян. «Анатомия белого» — название для экспозиции неповседневное так же, как и образы художника, запечатленные на рельефах из бумаги. Фантазии могут стать реальностью, а обычный картон способен ожить во всевозможных формах. Об этом говорят работы мастера. Попробуйте убедиться в этом сами.

Цвет номер ноль

Еще во времена Баха музыканты, сочиняя произведения, выбирали тональность в зависимости от того замысла и настроения, которые они хотели вложить в свою работу. Одна тональность — для сонаты, другая — для марша, третья — для сарабанды. Цвета — те же тональности. Порой художник использует целую палитру различных оттенков, чтобы полностью передать объем того мира, что переполняет его внутри. А иногда достаточно одного цвета — белого.

Практика

«Белый цвет как чистый звук или белый лист бумаги, — рассказывает Карина, — он позволяет вложить в себя множество идей». Его символика неоднозначна. С одной стороны, это цвет чистоты, духовности, радости и праздника. В европейской и славянской культурах мы встречаем белые цветы — символ невинности, белый храм — центр духовности и божественности. Белый цвет, по мнению многих народов, — это также цвет души. С другой стороны, белый может выражать и скорбь: в некоторых странах Азии и Европы он используется в похоронном обряде. Таким образом, этот цвет можно считать некой точкой отсчета нашего пути, который может начаться не только после рождения, но и после смерти, как на этом рельефе под названием «Вторая жизнь розы»:

Практика

Изучая возможности белого в передаче творческих идей, художник изучает его строение: как этот цвет взаимодействует со светом, тенью, объемами и формами. Какие образы можно получить, используя все перечисленные ресурсы. Этот исследовательский процесс и определил название выставки. «Анатомия белого» есть не что иное, как анатомия наших мыслей, которые внутри нас проходят путь от рождения до реализации. Наши мысли — это и есть мы. Познать их строение — значит познать свою сущность.

Практика

Говоря о картине «Проявление сущности», Карина признается, что для нее это одна из самых непростых работ. Сущность показана художником через разрыв, потому что «все мы — это две части одного целого». Мир создан из противоречий. Разорвав свои стереотипы, мы можем найти третий путь, который может оказаться верным.

Рыбы и медузы, ракушки и водоросли

Помимо белого цвета, лейтмотивом всей выставки является морская стихия. «В детстве я читала много книг о пиратах. Одни из любимых — это „Хроника капитана Блада“ Рафаэля Сабатини и „Человек-амфибия“ Александра Беляева, — рассказывает Карина, — помню, когда я поехала в пионерский лагерь, который находился в Краснодарском крае, у меня была одна цель — увидеть море».

Практика

Образ моря в искусстве также неоднозначен. Море — синоним времени и бесконечности, параматерии и хаоса, вечного дарителя и вечного похитителя. Человек получает от моря много богатств, но при этом платит своей жизнью во время нередких в истории кораблекрушений. Море — это также память и забытье. Вспомните сказки и легенды, в которых человек, попадая в пучину морского царства, теряет счет времени — их множество, начиная от древнегреческих мифов и заканчивая славянскими и европейскими сказками. Морской мир отличен от сухопутного, в нем все наоборот. Считается, что жители водной стихии лишены сердца, как например, говорилось об этом в сказке Оскара Уайльда «Рыбак и его душа», но при этом, они не так тщеславны и жадны, как люди, и способны к самопожертвованию: каноничный образ русалки Андерсена известен всем с детства.

Практика

Порой бесконечность морской стихии сужается до пространства аквариума. Также и свобода человека, по своей сути, велика, но ограничена социальными и моральными обязательствами.

Практика

Водная стихия прослеживается практически во всех работах. Даже в автопортретах, так сильно напоминающих венецианские маски. Сам художник объясняет это следующим образом: «Для меня Венеция — удивительное место: впервые я увидела ее на рассвете, когда вплывала в город. Эта атмосфера таинственности и свежести утра околдовала меня навсегда».

Практика

«Многим могут показаться эти автопортреты слегка грустными, — продолжает Карина, — но это не совсем так. На лице запечатлена не грусть, а задумчивость… Ведь художнику всегда есть о чем поразмыслить и помечтать».

Информация о выставке:

«Анатомия белого» Карины Казарян

Москва, Лаврушинский переулок, дом 15, ст. метро «Третьяковская», «Новокузнецкая»

Зал Изобразительных Искусств Поволжского отделения Российской Академии Художеств

Выставка работает ежедневно с 12-00 до 17-00 до 18 сентября, суббота и воскресенье — выходной.