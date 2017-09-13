Путешествия: что такое стритование 

Если вкратце, стритование — это заработок на улице. Игра на музыкальном инструменте, продажа открыток и сувениров, различные активности (см. «человек-обнимашка» в видео) якобы для того, чтобы продолжить свое путешествие.

В Азии даже появился специальный термин и хештег для путешественников, которые злоупотребляют стритованием — begpacker, искаженное от backpacker (бюджетный путешественник).

Как оказалось, этому явлению именно в контексте российских путешественников уже несколько лет: многие из тех, кто собирает на билеты домой или на продолжение своих странствий, уже давно никуда не едут, а просто продолжают зарабатывать деньги на улицах больших городов.

Они собирают деньги на еду и развлечения и выходят на улицу тогда, когда предыдущий сбор подходит к концу. Многие говорят о том, что привыкли к факту того, что им в жизни достается все, чего они хотят.

Почему же стритование стало популярным занятием у российской молодежи?

Почему люди стритуют?

Очевидно, что корни надо искать в ситуации в стране. В Москве, Петербурге и еще пяти-десяти больших городах у молодежи есть перспективы роста и реализации. Но если вам не повезло родиться или переехать в один из этих городов, то печальная действительность, ужасная погода и окружение (не всегда, но часто) не дадут раскрыть и десятой части своего потенциала.

А интернет при этом доступен везде, вы видите, как такие же, как вы, молодые путешественники создают успешные YouTube— и Telegram-каналы, постят истории о жизни за копейки и как будто живут полной жизнью.

Далее — дорога на Vandrouki или любой другой сайт с поиском дешевых авиабилетов, перелет в один конец и эскапизм из суровой российской действительности.

Тут-то и кроется простое объяснение этой истории — невозможность (или нежелание) реализовать себя приводит к самому простому выходу: побегу от реальности. А где лучше всего бежать от нее? Конечно, в путешествии.

Постоянные новые впечатления и эмоции, а самое главное, вызовы дают тебе именно то развитие, о котором ты мечтал.

Правда, это лишь кажется, потому что в длительных путешествиях, особенно с ограниченным бюджетом, ты лишь учишься приспосабливаться и экономить всеми способами, включая нелегальные или просто непорядочные.

Perito Burrito

Как к этому относиться?

Сложный вопрос. Нахлебники и обманщики? Или в первую очередь те, кто обманывает себя и бежит от реальности? А может, в этом вообще нет ничего плохого, ведь пожертвования происходят добровольно и никто никого не принуждает?

Данис Сахабутдинов, Telegram-канал Travelhacks

Я никогда не замечал стритеров на улицах, кроме тех, что производят какой-то шум. Стритеры, баскеры, кто угодно — мои глаза совсем отказываются их видеть, а ноги редко несут на те улицы, где их много. Только из видео про Гонконг я узнал, что в Азии есть куча русских ребят, которые просят деньги на улицах за открытки, объятия и просто так.

У меня нет негативного отношения к ним. Они никому не мешают, деньги не вымогают и, кажется, в мафии никакой не состоят. Более того, моя первая реакция, когда я услышал, сколько можно заработать, продавая открытки на улицах Гонконга, была напечатать открыток и поехать! Но я понял, что через час мне это наскучит.

Ваня Раков, путешественник, группа «Путь к миру»

Зарабатывать деньги, сидя на улице, не зазорно, особенно если ты делаешь это с умом и своими руками. Фотки, фенечки, музыка, что угодно и в любом месте. В этом нет ничего плохого.

С другой стороны, если ты делаешь все это с использованием не своих ресурсов. Да, в большинстве своем речь идет о так называемых открытках из интернета и вранье о путешествии вокруг света. Это нечестно, особенно если ты ошиваешься в одной стране и именно работаешь. Но судить людей я не могу.

Я встречал много путешественников из других стран, кто занимался подобным. Да и вся эта тема поднялась только оттого, что довольно известные газеты написали о таком феномене, и тут понеслось. До этого никто не замечал ребят на улицах, и тут вдруг начался массовый хейт.

Примерно этого и добивались СМИ, просто подняв тему на обозрение. Вывод — своей головой многие не думают, имею в виду именно местных жителей других стран.

Perito Burrito

Вова Вайро, путешественник, группа «Вова путешественник»

Я к этому отношусь положительно, если это честно. Естественно, если на табличке написано, что ты собираешь на путешествия, а на самом деле копишь на тачку, то это неправильно, а так не вижу ничего плохого, чтобы стритовать время от времени.

Это как нормальная работа, некоторые этим всю жизнь занимаются. Обычные музыканты выступают за деньги, и никто против этого ничего не имеет, почему все на уличных музыкантов ополчились — не знаю.

Если люди что-то делают — играют музыку или стоят живыми статуями, — то уже развлекают людей, а это хорошо.

Я стритовал в Китае и Гонконге и видел живые эмоции китайцев: ты для них — развлечение. Больше удовольствия для них не в музыке, которую ты играешь, а в возможности сфотографироваться с тобой. Они платят тебе за аттракцион.

Я всегда собирал только на путешествие и всегда все просаживал только на путешествия, тех, кто стритует для того, чтобы выпивать и тусоваться, я не понимаю, но и обвинять их я тоже не хочу. Потому что, возможно, у них есть на это какие-то причины.

Образ путешественника очень быстро меняется, обладать обширными знаниями о мире больше не обязательно, бродить по миру можно без знания языков и даже без денег — путешествия превратились в абсолютно массовое хобби, в котором, увы, появляется место мошенничеству и манипулированию на образе бродяги и странника.

И именно поэтому трудно разобрать, где нужна помощь, а где парни и девушки просто собирают на выпивку и другие развлечения. Если вы действительно хотите помочь, то предложите купить путнику обед или перевести ему ваши накопленные мили авиакомпаний (некоторые мильные программы это позволяют). По реакции вы сможете понять правдивость намерений.