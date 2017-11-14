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Чумаков обманул жену в день её рождения
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Чумаков обманул жену в день её рождения 

7 Дней 14 ноября 2017
Фото: 7 Дней

Юлии Ковальчук на днях исполнилось 35 лет. Певица, ставшая месяц назад впервые мамой, не планировала праздновать свой юбилей: у молодой мамы совершенно нет времени на традиционные вечеринки. Артистка так бы и осталась без праздника, если бы не её близкие. Друзья и родители во главе с мужем исполнительницы Алексеем Чумаковым обманом выманили Юлию из дома в секретное место, где для неё был организован сюрприз. Исполнительница была польщена таким вниманием. И поблагодарила своих родных за столь неожиданный подарок.

«Эти 35 я точно запомню на всю жизнь! Впервые за много лет всё моё настолько ушло на второй план, что я решила не отмечать день рождения, не выкладывала никаких фотографий (новые просто нет времени сделать и была счастлива просто от того, что самый главный подарок в моей жизни появился ровно месяц назад). Но мой муж, друзья и родители обманным сюрпризным путем вытащили меня из дома и заставили летать от счастья от ощущения нужности!» — поделилась эмоциями Ковальчук. Также она поблагодарила своих преданных фанатов и весь свой фан-клуб за видеопоздравление, которое поклонники для неё подготовили.

На днях Юлия рассказала о том, как вживается в роль мамы. Артистка пока не хочет расставаться с дочкой, поэтому не посещает звездные тусовки. Исключением стал концерт её любимого. Недавно в Москве прошло сольное выступление Чумакова. Ковальчук, оставив малышку на время маме, приехала поддержать мужа.

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