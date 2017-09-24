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5 нереальных мест, которые существуют
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5 нереальных мест, которые существуют 

Don't Panic 24 сентября 2017
Фото: Don't Panic

Мы все хорошо знаем 7 чудес света — спасибо школьной программе. Все они выглядят интересно, но несколько привычно, ведь о них написано столько книг и снято столько фильмов, что ехать сюда лично уже не имеет особого смысла. В качестве достойной альтернативы, мы предлагаем вам взглянуть на эти совершенно невероятные чудеса природы.

Шанай Тимпишка

Don't Panic

Температура воды в этой странной реке очень высока. Собственно говоря, она всего на пару градусов ниже температуры кипения. Ученые не имеют никакого понятия, почему так. Ни вулкана, ни термоисточников поблизости нет.

Пещера Мовиле

Don't Panic

На юго-востоке Румынии есть пещера, куда солнечный свет не проникал уже пять с половиной миллионов лет. Воздух здесь токсичен и заполнен сероводородом. Исследователи обнаружили совершенно уникальных созданий, каким-то образом сумевших приспособиться к жизни в таких странных условиях.

Карачай

Don't Panic

Здесь неподалеку когда-то стоял завод по производству ядерного вооружения. Само озеро использовалось в качестве свалки «горячих» отходов. В 1957 году на заводе произошла техногенная авария. Граница зоны загрязнения была проведена по изолинии с плотностью загрязнения 0,1 Ки/кв.км и охватила территорию, площадью 23 тыс. кв.км.. Карачай стал настолько опасным, что даже стоять с ним рядом в течение часа — уже смертельно.

Грюнер-Зе

Don't Panic

Эта местность в австрийских горах наполняется весенним половодьем до такой степени, что превращается в настоящее озеро. Небольшие парковые дорожки, скамейки, деревья — под воду уходит все.

Грозовой Маракайбо

Don't Panic

У реки Кататумбо, Западная Венесуэла, шторм не прекращается почти никогда. Форма окружающих гор, холодный воздух Анд, испаряющаяся вода реки и метановые залежи поддерживают грозы на протяжении 340 дней в году.

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