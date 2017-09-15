Безумные дома, в которых живут люди 

В мире есть люди, которые решили не следовать безликим стандартам, а создали для себя действительно сумасшедшие дома.

Дом в пещере

Швейцария

Жизнь в пещере была прерогативой древних людей, но и сегодня находятся такие, которым по душе подобные убежища. Этот дом встроен в пещеру в маленькой швейцарской деревне Вальс и полностью оборудован всеми удобствами.

Прозрачный дом

Япония

Полностью стеклянный дом построен в Японии. В нем постоянно живут люди, которые не страдают скрытностью — с улицы можно наблюдать все, что происходит внутри.

Сферический дом на дереве

Канада

Канадцы просто взяли классическую идею дома на дереве и вывели ее на следующий уровень, превратив дощатую хижину в ультратехнологичный сферический дом.

Пещерный дом

США

Еще один дом, встроенный в естественный провал в горных породах, находится в штате Миссури и является популярным местом для туристов, которые приезжают посмотреть на архитектурное чудо.

Дом-камень

Португалия

Около ста лет назад, предприимчивый португалец, имя которого неизвестно, построил дом между двумя огромными валунами. Сегодня дом-камень входит в число мировых достопримечательностей и собирает тысячи туристов. При этом в доме по-прежнему живут люди — за сто с лишним лет тут появилось электричество и горячая вода.

Речной дом

Сербия

Дом на реке — идеальное место для тех, кто ищет уединения и спокойствия. Этот дом на скале посередине реки Дрина в Сербии не только крайне живописен, но и обитаем.

Дом-ракушка

Мексика

В этом сказочном домике, выстроенном в форме ракушки, живет семья с маленькими детьми, которым только в радость такое неординарное жилище.

Перевернутый дом

Россия

Ваши глаза вас не обманывают — перевернутый дом действительно существует и расположен в Красноярске.

Дом в скале

Румыния

Старинный дом, вырезанный прямо в мягкой горной породе, расположен в местечке Буковина, на границе Украины и Румынии.

Солнечный дом

Франция

Этот странный дом, расположенный в Страсбурге, создан, чтобы действовать, как солнечные часы. Он остается в тени летом и на солнце в зимний период.

Дом над пропастью

Швейцария

Дом построен на высоте нескольких километров над уровнем моря, в горах Швейцарии. Он не только находится на головокружительной высоте, но и довольно опасен для своих жильцов — чтобы попасть внутрь нужно пройти по узкому уступу над пропастью.

Дом-клин

Польша

Видите эту узкую серую полоску между двумя зданиями. На самом деле, это полноценный дом, шириной меньше метра.

Самый одинокий дом

Исландия

Этот маленький дом находится на изолированном острове Эллидей в Исландии. Хотя сперва там может показаться одиноко, зато не придется иметь дело с надоедливыми соседями.

Стальной дом

Техас

Хозяин дома Роберт Бруно потратил 23 года, чтобы построить этот дом в штате Техас. На него ушло около 110 тонн стали.