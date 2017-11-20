Илья Глинников бросил невесту-модель 

В Сети бурно обсуждается расставание Ильи Глинникова и Екатерины Никулиной. Именно ей досталась победа в шоу «Холостяк». Спустя некоторое время после завершения съемок, актер сделал возлюбленной предложение руки и сердца. Пара охотно раздавала интервью о планируемой свадьбе. Илья не хотел лишнего шума вокруг этого события, поэтому собирался расписаться с любимой в Грузии. Звезда «Интернов» и Никулина должны были стать первой парой проекта «Холостяк», которые бы создали реальную семью после участия в телешоу.

Но, похоже, этому не суждено сбыться. Поклонники уверены, что Глинников бросил свою невесту. Пара внезапно перестала появляться на публике вместе. Ни Илья, ни Екатерина больше не публикуют, как раньше, в Сеть совместных фото и признаний в любви. К тому же, Никулина сняла обручальное кольцо, подаренное Ильей во время поездки на Северные Марианские острова. Последнее упоминание о паре в СМИ было связано со слухами о побоях в отношениях Глинникова и Никулиной. Сообщалось, что Екатерина якобы подняла руку на своего жениха. Но сами влюбленные эту информацию опровергли.

Фанаты, в нетерпении ожидавшие новостей о свадьбе пары, делятся своим разочарованием в Сети. «Расстались что ли? Жалко», «Вот и закончилась сказка… А мы поверили, эх…», «Не хочется верить, Илья, давайте совместное фото с Катериной! Разом поставите хейтеров на место», «Изначально ошибся с выбором. Нужно было остаться с Мадиной», — пишут поклонники.

Напомним, что не так давно стало известно, кто станет следующим «Холостяком». Кавалером, за чье сердце уже скоро начнут сражаться дамы, стал Егор Крид.