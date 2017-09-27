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Ускользающая красота Арктики
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Ускользающая красота Арктики 

GEO 27 сентября 2017
Фото: GEO

В России впервые показывают работы Себастьяна Коупленда — фотографа, полярного исследователя и защитника окружающей среды. Выставка проходит в Центре фотографии имени братьев Люмьер в рамках Года Экологии 2017. На экспозиции представлено более 60 кадров, снятых за последние десять лет в экспедициях в полярные районы Норвегии, Канады, США, Гренландии, по Северному Ледовитому океану и Антарктическому полуострову.

Таяние ледников и истончение ледяного покрова в Арктике происходят быстрее, чем где бы то ни было на Земле, и являются важнейшими показателями изменения климата. «Что происходит в Арктике, не остается в Арктике», — отмечает Коупленд.

Будучи активным защитником окружающей среды с 1999 года, фотограф выступает с докладами в ООН и на международных конференциях, а также входит в совет директоров американского филиала Международного Зеленого креста, экологической организации, учрежденной Михаилом Горбачевым. В предисловии к Антарктической книге Коупленда Михаил Горбачев пишет: «Книга Antarctica. The Global Warning суть надежда на будущее. Потрясающие фотографии раскрывают одновременно эфемерную и суровую красоту Антарктики, крупнейшей первозданной земли на планете».

Путешествия Коупленда по самым холодным регионам мира составили в общей сложности почти 8 тысяч километров.

В Арктике в 2005, 2008, 2010 годах он был участником и возглавлял международную экспедицию «Молодые послы Арктики». В 2009 повторил самый сложный пеший 700-километровый маршрут Роберта Эдвина Пири (1909) к Географическому Северному Полюсу. В 2010 провел 43 дня, пересекая при помощи кайтов и лыж Гренландский ледяной щит в 2300 км. Два сезона 2006 и 2007 годов он провел на борту научно-исследовательского ледокола на Антарктическом полуострове. А зимой 2011-2012 совершил пеший переход в 4100 км с Востока на Запад через всю Антарктиду, установив 3 мировых рекорда.

Своими работами Себастьян Коупленд пытается привлечь внимание к изменению климата: «Я хочу помочь людям влюбиться в этот мир, что может пробудить в них желание этот мир сохранить».

Выставка «Чистая Арктика Себастьяна Коупленда» проходит в Центре фотографии имени братьев Люмьер до 7 января 2018 года.

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