Квартира-солнечный зайчик для молодой девушки 

Из окон открывается панорамный вид на столицу. «Хозяйка квартиры — жизнерадостная девушка. Она очень современная, у неё динамичная работа. Я подумала, что ей подойдёт именно современный стиль — ни в коем случае не резьба, не „рюшки“», — рассказывает дизайнер проекта Надя Зотова.

«Особых пожеланий у хозяйки не было — разве что, изолировать кухню, чтобы по квартире не гуляли запахи. Потому в стиле и декоре меня ничего не ограничивало. Когда я предложила локальный желтый цвет, честно говоря, не рассчитывала на то, что заказчица согласится. Но ей все понравилось с первого раза — вообще все в первом же варианте дизайн-проекта!»_— делится дизайнер интерьеров Надя Зотова.

Чтобы желтый цвет, специфический для восприятия в интерьере, не стал доминирующим, Надя выбрала нейтральную основную цветовую гамму.

Желтые торшеры на складных «ногах» добавляют графичности в эту композицию. «Торшеры и столик сделаны во Франции — это новые вещи, но фабрики их воспроизводят по старым образцам», — поясняет Надя.

На съемке этого не видно, но обозначено видно на плане (см. далее) — в квартире две пары одинаковых раздвижных дверей. Конструкция карманного типа позволяет полностью спрятать их в стене.

Что, во-первых, позволяет «дозировать» яркость — присутствие желтого. А во вторых — управлять сценариями использования пространства: распахивать его или, наоборот, делать камерным, изолированным.

Стену с телевизором в гостиной дизайнер предложила разделить на крупные цветовые блоки. Яркие раздвижные двери между гостиной и кухней прячутся в стене, так что можно регулировать количество желтого в интерьере.

_«Поддерживая тему 60­х, мы внесли немного асимметрии, расположив часть подвесных шкафов чуть выше остальные. Духовой шкаф и холодильник заняли стену напротив окна»_, — объясняет Надя Зотова.

Цвет напольных шкафов повторяет цвет раздвижных дверей, он уравновешен темно-серым (стулья), белым (стол с резными ножками) и цветными пятнами на потолке (абажуры).

Но на фоне белых стен, мозаичного белого фартука и навесных шкафов яркая полоса кухонных фасадов не выглядит навязчивой.

Небольшая по размеру прихожая соединена с квадратным холлом. У входной двери — гардеробная. Скошенную диагональную стену прихожей (особенность планировки дома) Надя Зотова оформила большим зеркалом.

По прямой, сквозь портал с белыми раздвижными дверьми открывается вид на гостиную. Слева от холла — спальня, справа — ванная комната.

Прием: Оптический орнамент плитки вторит геометрическому паттерну обивки кресла в гостиной (видно на втором фото).

Ванная — принципиально спокойная, нейтральная по цвету. «Для нее мы искали графику: черно-белую мозаику с крупным рисунком», — рассказывает дизайнер. Этой мозаикой выложена стена у ванны. Пол сделан из тика.

Столешница сделана на заказ по высоте, достаточной для встраивания стиральной машины. Тумба для хранения под раковиной выполнена в столярной мастерской Нади Зотовой.

В спальне желтым цветом выделены длинные вертикальные ручки встроенного шкафа. В остальном интерьере обыграли возможности серого — в абажурах светильников, оттенке покрывала, полосах ковра, ножках прикроватного столика.

_«В спальне мне хотелось сделать мягкий рассеянный свет. Так возникла идея использовать вечернее освещение в нише. Даже если там будет телевизор, при таком свете хозяйке будет удобно его смотреть», — поясняет автор проекта.

Пока что на стене спальни вместо телевизора — афиша выставки Пабло Пикассо, проходившей в 1960-х. Надя уточняет: «Я постоянно куда-то езжу, покупаю в Европе постеры, старые афиши для проектов. Я принесла хозяйке показать несколько, работы ей понравились — она оставила их в интерьерах квартиры».