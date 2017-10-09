Сергей Лазарев: о том, почему скрывал сына 

Сергей Лазарев все чаще рассказывает поклонникам о своем сыне, но все же сохраняет некоторую интригу — не показывает лицо малыша.

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Певец не хочет, чтобы излишнее внимание как-то мешало маленькому Никите и создавало ненужную суету вокруг него.

Однако делиться некоторыми подробностями из жизни, которые сам посчитает важными, врем от времени продолжает.

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Лазарев стал гостем передачи «Честное слово» и признался, что, оказывается, ему было очень непросто скрывать тот факт, что он стал отцом.

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«Когда Никита родился, было желание кричать об этом на весь мир. Все обрело смысл — это самое большое счастье в жизни! Все, что происходит в моей жизни, это для него, для моего сына!», — сказал Сергей.

Очень удивительно, что певцу так долго удавалось хранить тайну, ведь он, как сам признался, называет себя сумасшедшим (в хорошем смысле) отцом:

«Я много времени уделяю сыну. Я сумасшедший папа! Стараюсь оберегать его, при этом понимаю, что синяков и падений избежать невозможно».

Кстати, совсем недавно Лазарев поделился новым видео с трехлетним Никитой. На нем видно, что малыш знает русский алфавит и с легкостью узнает все буквы.