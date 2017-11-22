7 секретов бюджетного перелёта 

Люди любят путешествия: это отличный способ отдохнуть с пользой. Но ни для кого не секрет, что туризм — это довольно затратно. И часто внушительной статьёй расходов для путешественника становится билет на самолёт. Однако если при подготовке к поездке учитывать некоторые факторы, на авиабилетах можно существенно сэкономить. «Практика» делится советами, которые помогут вам потратить на перелёт значительно меньше, чем вы планировали.

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Покупайте билеты заранее

Кому-то эта рекомендация может показаться банальной: казалось бы, всем известно, что билеты лучше приобрести задолго до поездки. Однако статистика сервиса по поиску авиабилетов Aviasales говорит о том, что большинство россиян планируют путешествие максимум за семь дней до старта. Чтобы авиабилеты обошлись вам дешевле, нужно покупать их заранее. Если вы выбрали дальнемагистральное направление, например, Бразилию, Вьетнам или США, билеты стоит приобрести за 2-3 месяца до путешествия. Для перелёта в страны Европы вполне реально найти выгодные тарифы и за месяц до поездки. Однако если вы летите в отпуск в Европу на праздники, поиски нужно начинать пораньше. Имейте в виду, что для авианаправлений внутри России действует другое правило: билеты обычно дешевеют ближе к поездке, поэтому покупать их нужно за 1-2 недели до дня вылета.

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Учитывайте изменения в курсе валют

Стоимость авиабилетов рассчитывается по международному курсу Международной ассоциации воздушного транспорта IATA, который в отличие от курса Центрального банка меняется всего раз в неделю: в ночь со вторника на среду. Вы можете заметить, что доллар подорожал, например, в понедельник, и решить, что цена на билеты также уже увеличилась. На самом деле авиабилеты в этот день будут продаваться по старому выгодному курсу. А вот в среду они действительно подорожают, поэтому лучше поспешить с покупкой.

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Путешествуйте в начале и в конце туристического сезона

В мае и октябре на авиабилетах можно сэкономить до 30%. Кроме того, в это время можно получить гораздо больше удовольствия от поездки: на улицах нет толп туристов, а температура воздуха на популярных курортах не достигает запредельных значений. При этом насладиться солнцем на пляжах Испании или Черногории всё равно скорее всего удастся. На горнолыжные курорты в Италию, Австрию или российскую Красную Поляну выгоднее отправляться в декабре и марте.

Однако перед такой поездкой стоит заранее проверить, выпало ли в этом году на выбранном курорте достаточно снега. Не забывайте о том, что во время праздников цены на билеты обычно повышаются, поэтому, если хотите сэкономить, нужно покупать билеты на непраздничные даты, например, через месяц после Нового года. Это подтверждает Александр Борцов, создатель портала о путешествиях Travelbelka.ru: «В феврале самые плохие продажи пакетных туров, и цены снижаются почти в два раза по сравнению с обычными ценами — вот тогда и надо лететь отдыхать».

Ищите выгодные даты вылета

Самостоятельно угадать, в какой день билеты будут стоить дешевле, достаточно сложно. Если вручную перебирать и сравнивать все возможные даты, это займёт слишком много времени. Однако сегодня есть сервисы, которые могут помочь подобрать идеальный вариант. Например, крупнейший туристический поисковик Aviasales предлагает путешественникам воспользоваться специальным календарём низких цен. Вам нужно выбрать город вылета, город прибытия и возможную продолжительность отпуска. Программа подберёт самые выгодные предложения на разные даты: они будут отмечены в календаре зелёным цветом. Вам останется только выбрать подходящий вам рейс. Следите за предложениями на специализированных ресурсах

Путешественники могут воспользоваться сайтами, посвящёнными поиску дешёвых авиабилетов. Очень привлекательные варианты ежедневно появляются, например, на Vandrouki.by и Travelbelka.ru. Если вы предпочитаете готовые туры, то Level.Travel поможет найти самые выгодные. Регулярно проверяя эти ресурсы, можно найти предложения, от которых действительно сложно отказаться.

Чтобы быть в курсе последних новостей про авиабилеты, рекомендуем вам вступить в сообщества этих сайтов в социальных сетях. Очень удобный способ следить за обновлениями сайтов — подписка на их telegram-каналы. Все важные сообщения будут приходить на ваш смартфон, и вы точно не пропустите ничего стоящего. Кстати, на специализированных сайтах появляется не только информация о скидках на авиабилеты: часто там публикуют полезные советы для экономных путешественников.

Конечно, иногда спецпредложения из Facebook-групп похожи на спам. Понятно, что путешественнику из Москвы совершенно неинтересна информация о скидках из Петербурга, поэтому поиск можно сузить. Например, Aviasales создал бота аномально низких цен для Viber и других мессенджеров, который позволит найти именно то, что ищете вы.

Как настроить бота аномально низких цен от Aviasales:

Бота легко найти через паблик Aviasales.

Нажав на иконку «новое сообщение», вы можете добавить подписку на интересующее вас направление. Выберите направление, месяц вылета, длительность путешествия и размер скидки. К примеру, это Москва-Париж, декабрь, от 5 до 10 дней, 40%.

Теперь, как только бот найдёт билеты из Москвы в Париж и обратно в декабре со скидкой от 40% ниже средней цены, он отправит вам оповещение. Бот можно настраивать под себя: например, длительность поездки можно не указывать, выбрав вместо этого параметр «в одну сторону». Необязательно даже задавать месяц вылета и пункт назначения — укажите только скидку, и тогда вы будете получать все выгодные предложения по рейсам из вашего города. Узнайте больше о ботах-турагентах на специальном сайте.

Будьте мобильными

При поиске вариантов для отпуска старайтесь не привязываться к определённым направлениям. Иногда заманчивые предложения могут появиться там, где вы совсем не ожидаете. Иногда очень выгодными для путешественников оказываются сложные маршруты: перелёты и переезды между странами за рубежом часто обходятся достаточно дёшево. При этом у туриста появляется возможность посетить сразу несколько интересных мест за один отпуск. Примеры таких бюджетных сложных маршрутов можно найти на вышеупомянутом Vandrouki.by. Не забывайте и о том, что перелёты с пересадками обычно дешевле, чем прямые.

Выбирайте новые маршруты

Создатель портала о путешествиях Travelbelka.ru Александр Борцов поделился с «Практикой» статистикой по самым популярным направлениям полётов среди россиян: «Статистика сильно зависит от времени года — зимой много билетов покупают в Юго-Восточную Азию и Китай: Бангкок, Сингапур, Манила, Пекин, Гуанчжоу. Летом в лидерах Крым, Сочи, Турция, Европа. Среди фаворитов у туристов также Барселона, Рим, Париж, Бали, Пхукет, Бангкок, Нью-Йорк, Амстердам». Конечно, европейские столицы остаются привлекательными для путешественников круглый год. Однако в мире есть много красивых городов и отличных курортов, которые пока не так раскручены. Цены авиабилетов на некоторые такие направления ниже, чем на популярные. Так почему бы не отправиться, например, на тайский остров Самуи с белоснежными пляжами и лазурной водой или в хорватский город Пула, в котором можно полюбоваться уменьшенной копией римского Колизея?

Не отказывайте себе в путешествиях, ведь одна из самых больших ценностей в жизни — это новые впечатления. На нашей планете множество удивительных мест, которые запомнятся вам надолго. Не бойтесь отдать за билеты на самолёт больше, чем следует: при рациональном подходе к поиску авиабилетов вы обязательно найдёте оптимальные предложения для вашего бюджета.