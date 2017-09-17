10 конкурсов для веселого девичника 

1. СВАДЕБНЫЕ ПУСТЯКИ

Проведи конкурс, связанный с планируемой свадьбой. Вопросы могут быть как простыми, так и более сложными. За каждый правильный ответ присуждается один балл. Выигрывает тот, кто наберет больше всего баллов.

2. ГЛУХОЙ ТЕЛЕФОН

Игра из нашего детства. Помните, как было смешно слышать конечный результат фразы? Попробуйте этим вечером вернуться в детство, но только передавайте друг другу не просто слово, а, например, пожелание невесте.

3. ПРАВДА ИЛИ ЛОЖЬ

Каждый из присутствующих сообщает о невесте три вещи: одна из них является выдумкой, а две — правдой. Остальные должны вычислить ложь!

4. КОНКУРС ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ

Составь список вопросов, на которые подружки и невеста отвечают по отдельности. Во время девичника зачитайте обе версии. Интересно узнать, насколько хорошо вас знают подруги!

5. ОБЕТ НЕВЕСТЫ

Попроси всех написать для вас клятвенные обещания жениху. После этого зачитайте их в случайном порядке и торжественно пообещай все это выполнить.

6. ПОЖЕЛАНИЯ ДЛЯ НЕВЕСТЫ

Приготовьте доску с листами, на которых подружки смогут написать пожелания невесте, а в конце вечеринки все вместе зачитайте их вслух. Пожелания можно оформить в альбом и хранить среди семейных архивов.

7. ОТ А ДО Я

Раздайте гостьям листы бумаги и попроси в алфавитном порядке написать свадебные термины. Например, А-алтарь, Б-бутоньерка, В-венок или венчание. Тот, кто лучше всех справится с заданием, получает приз.

8. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ

Задайте подружкам вопросы о женихе и истории вашей любви. Каждый правильный ответ — 1 балл. Победительнице, которая наберет максимальное число баллов, подари приз! Такое знание вашей истории дорогого стоит, правда?

9. ПАМЯТНЫЕ ИСТОРИИ

Пусть каждая подружка до прибытия на девичник напишет на листке бумаги памятный случай, который произошел с женихом и невестой. Во время празднования воспоминания зачитываются в случайном порядке, а невеста должна угадать, кто автор того или иного рассказа.

10. КРОКОДИЛ

Подобно традиционной игре, один член команды должен показать всем какой-то свадебный термин. Задания можно заранее напечатать на карточках, чтобы сэкономить время.