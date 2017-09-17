10 способов поймать вдохновение 

Читать стихи

Мифотворец Лиана Хазиахметова: «Стихи здорово настраивают на писательство. Образы, метафоры, сравнения… Здесь все намного точнее и концентрированнее. Это вдохновляет. Даже после чтения двух-трех стихов писать становится легче». Открывайте любимый томик и ловите музу.

Слушать сказки с оркестром

Мифотворец Олеся Ахмеджанова: «Как-то я искала музыку для работы. Свой плейлист наскучил, у друзей тоже ничего не нашла. Стала слушать музыку с незнакомой страницы, и вдруг в наушниках начал вещать чей-то голос. Это была сказка „Принцесса и Свинопас“, которую рассказывал Михаил Ефремов под звуки оркестра. В голове тут же возникла картинка: вот принцесса смеется с фрейлинами, вот свинопас дарит соловья, который поет волшебные песни, или смотрит на самую красивую розу в королевстве. Я дослушала сказку до конца, а потом нашла ещё десяток: „Маленький принц“, „Мэри Поппинс“, „Почтарская сказка“, „Кентервильское привидение“. Текст и музыка так хорошо дополняют друг друга, что я не могу оторваться. Да и не хочу:)»

Потрястись

Когда ум заходит в тупик, надо расслабить тело. Подойдет всё: планка, приседания, танец племени Мурси, стойка на голове (выполнять с инструктором). Мой экстренный метод, который помогает за 10 секунд, — потрястись. Просто встать и как следует встряхнуться, подрыгать руками и ногами, помотать головой, изобразить собаку, вышедшую из реки. Можно со звуком. Тряска снимает мышечные блоки, кровоснабжение активизируется — и путь вдохновению открыт.

Медитировать

Медитация — волшебный способ для всего. Просто закройте глаза и сосредоточьтесь на дыхании. Освободите разум. ОМ.

Слушать шум моря

Мифотворец Алена Камозина: «Я люблю не только шум моря — всё в нем люблю. Волны, с барашками и без, штиль и шторм, бирюзовую воду и прозрачную, сквозь которую виден каждый камушек и песчинка. Глядя на море, я чувствую спокойствие и внутреннюю свободу. Как будто переношусь на берег и нахожусь там одна. Время останавливается и больше никуда не надо спешить. Можно спокойно поразмыслить, найти в себе то, о чем хочешь написать. Я слушаю море, смотрю на море, представляю море. И это работает. Всегда».

Украсть

Когда надо создать хороший текст, а вдохновение вышло погулять, я заглядываю в блог МИФа и смотрю, что написали коллеги. Удивляюсь, восхищаюсь, понимаю, что никогда так не смогу, — и делаю по-своему. Это называется «красть как художник». Спасибо, друзья!

Поговорить

Мы в МИФе любим собираться на мозговые штурмы, а еще каждую неделю обедаем с кем-нибудь из коллег. Ну и что, что находимся в разных городах — интернет объединяет. Во время встреч можно спросить у сослуживцев совета, и они обязательно подбросят ценную мысль, которая зажжет искру вдохновения. А можно пойти от обратного — поговорить с тем, кто совершенно «не в теме». Эстанислао Бахрах рассказывает, как получил волшебный пендель вдохновляющий совет от испанской уборщицы. Поболтайте с дружелюбной соседкой, позвоните парикмахеру или загляните на чай с вареньем к любимой бабушке. Вдохновение наверняка ждет вас там.

Фотографировать закаты

Или рассветы. Это лучший пример того, как можно из одних и тех же элементов создавать новое, не повторяясь на протяжении 4,5 млрд лет. К тому же, охота за закатами заставит вас больше бывать на свежем воздухе и настроит на поэтический лад. А вдохновению только того и надо.

Поискать в неожиданном месте

Отправиться в путешествие — хотя бы в соседний район города, где вы давно не бывали. Почитать книгу, о которой ничего не знаете (как вам «Практическая аэродинамика»?). Попробовать непривычное блюдо. Послушать непривычную музыку. В общем, сделать что-то, что даст хорошую порцию новых впечатлений. Вдохновение любит, когда происходит что-то необычное. Оно тут же прилетит на зов.

Поспать

Может быть, ваше вдохновение просто устало и прилегло отдохнуть? Отдохните и вы.