Вымершие виды животных, поражающие воображение 

Особенности климата в различные геологические эпохи способствовали бурному развитию той или растительности и появлению определенных видов животных. Так, условия юрского периода как нельзя лучше подошли для жизни динозавров. Они расселились по всей суше и в водной среде на всех континентах планеты. Доминировали динозавры в мезозойскую эру, а благодаря многочисленным фильмам приобрели широчайшую известность.

Но помимо них история эволюции знает и другие виды, которые со временем также исчезли. Многие из них имели гигантские размеры, поражающие воображение. Мы разыскали 10 самых невероятных вымерших видов, живших когда-то на Земле, которые напоминают скорее чудовищ из самых жутких ночных кошмаров.

Мегатерий

Вымерший род гигантских ленивцев жил в плиоцене и плейстоцене на территории Южной и частично Северной Америки от 2 млн до 8000 лет назад. Вес животного мог достигать до 4 тонн. В высоту они почти вдвое были больше слона, а длина их составляла почти 6 метров. Передвигались они в основном на задних лапах. Строение их зубов говорит о том, что они были травоядными, однако у некоторых ученых есть основания полагать, что ленивцы не пренебрегали падалью и крупными животными.

Гигантопитеки

Это род человекообразных обезьян, который существовал в позднем миоцене, плиоцене и плейстоцене. Их останки были найдены на территории современных Индии, Китая и Вьетнама. Предположительно, их рост составлял от 3 до 4 метров и весили они до 550 кг. Основу их рациона составлял бамбук.

Дунклеостей

Род панцирных рыб отряда артродир класса плакодерм жил 415—360 млн лет назад, в девонском периоде. Это были крупнейшие морские хищники своей эпохи. Ученым так и не удалось определить точные размеры рыбы. Предположительно, их голова превышала один метр, а длина всего тела составляла не менее 6 метров и могла достигать 20 метров. Зубы рыбе заменяли мощные костные пластины, развивавшие давление в 55 МПа, что сопоставимо с укусом крокодила.

Фороракосовые

С палеоцена до плиоцена 62—2 млн лет назад одним из обитателей Южной Америки было семейство хищных нелетающих птиц отряда журавлеобразных. Высота птиц составляла минимум 1 метр, максимум — 3. Птицы имели мощный клюв и вели хищный образ жизни. Питались они в основном мясом убитых ими животных и падалью.

Мегалания

Крупнейшая из всех известных науке наземных ящериц обитала на Земле в плейстоценовую эпоху, начиная с 1,6 млн назад и заканчивая примерно 40 000 лет назад. Вид был распространен на территории Австралии. Длина ящера составляла от 4,5 до 9 м, а вес достигал от 331 до 2200 кг. Ящерицы селились в разреженных лесах и травянистых саваннах и питались млекопитающими.

Орел Хааста

Это самая крупная птица исторической эпохи. Весила она 10, а то и все 14 кг. Более крупными были самки. Размах их крыльев достигал до 2,6 метров. Основной средой обитания орла являлся Южный остров в Новой Зеландии. Питались они преимущественно птицами моа, а также другими крупными видами нелетающих птиц.

Короткомордый медведь

Гигантский вид из семейства медвежьих населял планету в конце плейстоцена, около 44 000 и 12 500 лет назад. Обитало животное в Северной Америке. Судя по останкам, высота медведя в холке составляла до 1,8 метров, а вес около 600 кг, крупные же особи могли достигать 1100 кг. Медведь охотился на крупных животных вроде бизонов, лошадей и оленей.

Дейнозух

Около 80-73 млн лет назад самым опасным обитателем отдельных водоемов был «ужасный крокодил» — вымерший род аллигаторовых. Он был доминирующим сверххищником в прибрежных районах восточной части Северной Америки. Более 14-15 метров в длину, весом свыше 12 тонн — по своим габаритам дейнозух в несколько раз превосходил современного крокодила. Таких размеров и крепких зубов ему было вполне достаточно, чтобы убить большого динозавра и гигантскую морскую черепаху.

Титанобоа

Близкий родственник удава, обитавший в районе Колумбии 58-60 млн лет назад, весил более тонны и достигал 13 метров в длину. Жертву змея убивала своим телом, обвиваясь вокруг нее и затягивая плотно кольца.

Мегалодон

Даже 28 млн лет назад, во времена позднего олигоцена до плейстоцена, одним из самых опасных хищников на планете была акула. Ее размеры составляли до 16 метров в длину, а весила она 47 тонн. Предполагается, что сила укуса достигала около 10,8 тонн. В отличие от других видов, мегалодон был распространен повсеместно. Основу его рациона составляли крупные рыбы и китообразные.