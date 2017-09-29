Тимур Родригез о рэпе, хейтерах и российском ТВ 

Вчера в «ОК на связи!» был один из самых позитивных и открытых гостей нашего шоу. О своих клипах, театральных проектах и семье рассказал российский шоумен, актер и телеведущий Тимур Родригез.

В прямом эфире Тимур ответил на вопросы пользователей Одноклассников и впервые рассказал о том, как начал читать рэп, как придумал свой «ответ хейтерам» и какую роль во всей этой истории сыграл Иван Дорн. Также Родригез назвал причины ухода из Comedy Club и пожаловался, что на телевидении нет интересных шоу, где гости могут позволить себе «выйти за рамки образа» и просто посмеяться над собой. Под конец шоумен раскрыл подробности о съемках провокационного клипа на песню «За тобой», где он снялся в нескольких пикантных сценах. И рассказал, как согласовывал идею клипа с женой.

Больше подробностей — в записи шоу.

О разнообразии интересов

Всё, чем я занимался, было не для того, чтобы поставить галку, что вот этим я занимался, это попробовал, это успел, и чтобы перед тем, как положить меня в гроб, люди сказали: «Сегодня мы прощаемся!..» А дальше бы следовал длинный список того, что я делал. Не ради этого. Я правда это очень люблю. Я обожаю телевидение, я обожаю музыку, и я обожаю театр. Но то, что начало доставлять мне сумасшедшее удовольствие… Я понимаю, что максимальную отдачу, которую я могу обеспечить зрителю и получить назад такое же количество абсолютное эмоций, дает, конечно, музыка.

Об уходе из Comedy Club

Я ушел, потому что в конце концов каждый из моих коллег начал понимать, что то количество музыки, которое я стараюсь добавить в свои номера, начинает превалировать на юмором. И были очень показательные моменты, когда мы приезжали в какой-то город, и я оказывался на площадке с хорошим звуком, я и мой друг Максим Перлов выходили на сцену, настраивались, мои бывшие коллеги выглядывали из-за кулис и говорили: «Вы че там настраиваетесь так долго?

Вы что там делаете столько времени вообще? Вышли, быстро спели и ушли». И я отвечал: «Ребят, погодите! Это же музыка. Здесь важно, чтобы всё прозвучало. Чтоб прозвучала каждая нота, голос прозвучал хорошо, и всё сработало».

О том, какой музыкой хочет заниматься

Я понимал, что хочу заниматься музыкой, которая не будет вызывать желания смеяться. Я хотел, чтоб под мою музыку танцевали, я хотел, чтоб под мою музыку пели, чтоб она поднимала настроение, но при этом чтоб моя публика чувствовала, что я отношусь к этому с максимальной серьезностью. Даже если текст не изобилует какой-то глубиной в каждой строчке, я хотел, чтобы мое отношение к музыке сквозило в том, как она звучит, и как я ее представляю. Я понимал, что без ухода из Comedy меня всё равно будут воспринимать как человека, который занимается этим факультативно. А я этого очень не хотел.

О том, как начал читать рэп и придумал ответ хейтерам

Еще несколько месяцев назад я не ожидал, что мой рэп вызовет такую сумасшедшую реакцию, потому что в общей сложности мы давно перевалили с этим рэпом за миллион (просмотров — прим.). Это был ответ хейтерам без какой-либо попытки продолжать и делать это одной из своих новых музыкальных линий. А сейчас расскажу то, что я еще ни на одном шоу не рассказывал. Мы поехали на концерт к Ване Дорну и после этого отправились веселиться, тусить, и мы разговорились. А это была такая after party, нас там было три человека, условно говоря, и была возможность поговорить.

И я показал ему несколько своих набросков, в том числе на песню «Тамара», и он говорит: «Это прикольно. Тебе надо сделать то, чего от тебя вообще не ждут». Я с этими мыслями отправился домой, и ночью в моей голове родилась фраза «вы думали, я просто из телика, ведущий корпоративов», и она просто осталась в моей голове. И я подумал, блин, Ваня, кончено, сказал, что я должен сделать что-то неожиданное, но рэп — это то, чего от меня вообще никто не ждет.

И когда я прочитал комменты на песню «Тамара», понял, что клип попал в топ, где сидят 16-17-летние дети, которые не знают, что такое поп-арт, кто такой Пит Мондриан, что такое пин-ап, фанк, а уж тем более кто такая Чака Хан. И они пишут гадости-гадости-гадости, ставят дизлайки-дизлайки-дизлайки, и я начинаю читать это всё и думаю: «Окей, если я начну объяснять сейчас им это всё, проводить культурную дискуссию и рассказывать о зарождении жанров, я получу еще больше дизлайков, и меня закидают еще большим количеством гадостей».

О проблемах российского телевидения

На нашем телевидении очень мало программ, где артисты могут позволить себе лишнее, выйти за рамки своего образа, выйти за рамки вещей, которые на телевидении уже прижились еще тысячу лет назад и которые пора бы уже списать, потому что это всё олдскул в плохом смысле этого слова. Когда мы смотрим западный канал, например, Saturday Night Life, мы видим, как свободны артисты.

И актеры внутри этого шоу, и артисты, которых они приглашают. Бруно Марс, который может превратиться в какую-то смешную женщину, или Джастин Тимберлейк, который может нарядиться в костюм человека-супа. А у нас все так серьезно к себе относятся! Важно серьезно относится к своему делу, но перестать относиться серьезно к себе. Но это невозможно, пока они бьют себя в грудь, стараясь получить звание заслуженного или народного. Зачем? Я просто считаю, что любить своего зрителя — гораздо важнее, чем себя.

О том, как уговаривал жену на клип «За тобой»

Моя жена поняла, что это необходимость в данный момент времени. Дело в том, что иногда очень важно объяснить любимому человеку, для чего всё это нужно.

Если мы хотим рассказать настоящую историю, мы не можем лишить эту историю правды. Правда в том, что люди, находясь в рамках одного пространства, будучи хорошо знакомыми друг с другом, особенно если у них был секс, не могут не делать какие-то вещи. Вы заметили, в клипе нет поцелуев? И секс мы показываем очень фрагментарно. Да, какие-то детали, которые в принципе говорят людям о том, что всё очень жарко и по-настоящему, но при этом мы не погружаем зрителя в такую настоящую историю интимных моментов.

Мы старались показать, что всё, что происходит за пределами соитий и прикосновений, всё очень настоящее. И я сказал, что мы должны снять правдоподобное видео. Я пообещал жене, что мы не зайдем далеко, и я сдержал слово.

О любви детей к музыке

Мои дети любят очень музыку, и был период, когда мы круглосуточно слушали музыку, даже когда я уже уставал от нее. Если вы любите Майкла Джексона, то есть очень простой способ возненавидеть его песни. Очень просто! 200 раз в день вы подряд слушаете одну и ту же песню Майкла Джексона, и ваши нервы уже можно выбросить в мусорное ведро. Я не думал, что это возможно, когда «пап, включи еще, пап, включи еще» — это нечто. А потом они научились включать самостоятельно.