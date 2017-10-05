Лучший аэропорт мира 

Для начала в нем есть сад с бабочками. Он расположен в терминале № 3 и представляет собой двухэтажный стеклянный вольер с буйной растительностью и шестиметровым водопадом. В саду обитает более тысячи тропических бабочек 40 различных видов.

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Пассажиры терминала № 1 могут прогуляться в саду с кактусами (в котором также имеется коктейль-бар), поплавать в бассейне с джакузи на крыше, полюбоваться прудом с кувшинками и увидеть инсталляцию «Кинетический дождь», состоящую из 1 216 блестящих медных капель.

Терминал № 2 предлагает путешественникам коллекцию редких орхидей, 500 ярко-желтых подсолнухов, декоративные мозаичные скульптуры, а также центр развлечений, в котором круглые сутки бесплатно показывают кино и можно поиграть в Xbox.

Кинотеатр есть и в третьем терминале. А также пруд с карпами кои и 12-метровая горка. Для всех гостей аэропорта с 2002 года здесь работает бесплатный вайфай. Для тех, кто ждет пересадочного рейса, проводятся бесплатные экскурсии по городу.

В 2017 году обещают открыть терминал № 4, который может стать еще лучше уже действующих.

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Сколько пассажиров аэропорт принимает за год?

С момента открытия в 1981 году Чанги стабильно рос: в 1998-м аэропорт принял 23,8 миллиона пассажиров, в 2004-м — 30,4 миллиона, в 2010-м — 42, а в прошлом году — 58,7 миллиона. Существуют аэропорты и с более плотным пассажиропотоком.

Лидирует американский аэропорт Хартсфилд-Джексон в Атланте. В 2016 году через него летели более 104 миллионов путешественников.

Самые загруженные аэропорты мира в 2016 году:

1. Международный аэропорт Хартсфилд-Джексон Атланта — 104,2 миллиона пассажиров

2. Международный аэропорт Шоуду в Пекине — 94,4 миллиона

3. Международный аэропорт Дубая — 83,6 миллиона

4. Международный аэропорт Лос-Анджелеса — 80,9 миллиона

5. Международный аэропорт Токио — 79,5 миллиона

6. Международный аэропорт О’Хара — 78 миллионов

7. Аэропорт Хитроу в Лондоне — 75,7 миллиона

8. Международный аэропорт Гонконга —70,5 миллиона

9. Международный аэропорт Пудун в Шанхае — 66 миллионов

10. Международный аэропорт Париж — Шарль-де-Голль — 65,9 миллиона

Как попасть в Чанги?

В Сингапур летают более 70 авиаперевозчиков, в том числе Air France, Air New Zealand, Delta и Fly Emirates, а также менее известные Druk (Бутан), лоукостер Scoot (Сингапур), Firefly (Малайзия) и Air Niugini (Папуа — Новая Гвинея).

Этот аэропорт является удобной пересадочной точкой, чтобы отправиться в Австралию или Новую Зеландию. Из России прямой рейс есть у Singapore Airlines.

Какое направление наиболее популярно в аэропорту?

Чаще всего из Чанги летают в Джакарту, Куала-Лумпур и Бангкок. В 2016 году отсюда открылись рейсы в Амритсар и Джайпур (Индия), Урумчи (Китай), Канберру (Австралия), Веллингтон (Новая Зеландия), Нади (Фиджи), Саппоро (Япония) и Дюссельдорф (Германия).

Чанги в цифрах:

58,7 миллиона человек составил пассажиропоток в 2016 году;

90 стран обслуживания;

380 направлений;

7 000 вылетов в неделю;

17 лет пребывания на первых местах в списках World Airport Awards;

13 квадратных километров составляет площадь аэропорта;

52 миллиона кубометров земли было выкопано при строительстве аэропорта;

1,3 миллиарда сингапурских долларов (967 миллионов долларов США) составили затраты на строительство;

80 метров составляет высота диспетчерской башни;

3 264 урны для утилизации мусора установлено в аэропорту;

33 ящика для пожертвований расположено на территории Чанги.

10 лучших аэропортов мира:

1. Чанги, Сингапур

2. Международный аэропорт Токио

3. Инчхон, Сеул

4. Международный аэропорт Мюнхена

5. Международный аэропорт Гонконга

6. Международный аэропорт Хамад, Доха, Катар

7. Международный аэропорт Тюбу, Токонамэ, Япония

8. Аэропорт Цюрих

9. Хитроу, Лондон

10. Аэропорт Франкфурта-на-Майне