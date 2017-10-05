Королевы откровенных сцен: кто раздевается вместо звезд 

Постельные сцены, выверенные словно сложные танцы, это то, за что мы любим голливудские фильмы. Особенно приятно видеть в них своих любимых актеров. Но правда в том, что редко кто из них снимается в таких сценах сам.

Во-первых, это неловко. Во-вторых, очень энергозатратно, потому что такие сцены практически приравнены к каскадерским трюкам. Это нам кажется, что секс в кадре выглядит естественно, но, чтобы он и правда был таким, нужны недели репетиций и отточенные до автоматизма движения. Вот и получается, что легче нанять дублера. Так чьи же попы и груди мы видим на экране, когда думаем, что смотрим на Эмилию Кларк или Джулию Робертс?

Изабелла Росселлини и Кэтрин Белл

Довольно известная ныне актриса Кэтрин Белл начинала как дублерша для постельных сцен. Самая известная работа на этом поприще была у нее в кино «Смерть ей к лицу», где девушка раздевалась вместо прекрасной Изабеллы Росселлини.

Джина Дэвис и Джули Стрэйн

Горячая сцена в уже легендарном фильме «Тельма и Луиза» тоже не обошлась без работы дублеров. И дублерша здесь едва ли не более популярна, чем исполнительница роли. Так, тело Джины Дэвис изображала модель Джули Стрэйн, которую мы знаем по хоррорам.

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Пенелопа Крус и Моника Крус

Четвертая часть «Пиратов Карибского моря» пришлась на период, когда знаменитая латиноамериканка Голливуда Пенелопа Крус была беременна. К счастью, у нее есть удивительно похожая младшая сестра, которая взяла на себя все общие планы и обнажения.

Хелена Бонем Картер и Лора Грэйди

«Бойцовский клуб» сразу после выхода стал культовым, а эротические сцены в нем засматривали до дыр. Фанаты были бы разочарованы, узнав, что Хелены Бонем Картер не было в кадре в эти моменты. Вместо нее демонстрировала прелести Лора Грэйди, сделавшая очень успешную карьеру как дублерша.

Эмилия Кларк и Роузи Мак

Эмилия Кларк осмелела только к последним сезонам сериала «Игра престолов». В первой половине саги все постельные сцены за нее изображала испанка Роузи Мак. Сейчас для нее работы не осталось, поскольку Кларк решила, что у нее слишком красивое тело, чтобы скрывать его от поклонников и Джона Сноу.

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Джулия Робертс и Шелли Мишель

Еще почти юная Робертс стала известна после роли в фильме «Красотка». Правда, когда про это рассказывают, упускают один нюанс. Актриса наотрез отказалась обнажаться даже со спины, поэтому ей пришлось найти дублершу. Танцовщица Шелли Мишель с успехом выполнила эту часть работы.

Амель Берраба и Шерил Фернандес-Версини

Кино 2014 года «Пластик» тоже порадовало зрителей откровенными сценами. Вот только Амель Берраба, игравшая одну из ролей, решила, что она не слишком хороша физически, чтобы раздеваться. Достаточно идеальным телом обладала модель Шерил Фернандес-Версини, и именно ее таланту мы обязаны удовольствием от значительных эпизодов этого фильма.