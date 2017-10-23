Все более популярным досугом для россиян становится посещение торговых центров. Люди часто приходят туда с семьёй и проводят там весь выходной день. Поход в ТЦ становится для некоторых еженедельным ритуалом и кажется отличным способом сменить обстановку и расслабиться. Однако на самом деле такой вид времяпровождения не приносит нам пользы и даже удовлетворения. «Практика» рассказывает, почему торговые центры созданы совсем не для отдыха.

Почему мы так полюбили торговые центры?

Люди, которые предпочитают проводить много свободного времени в торговых комплексах, обычно обосновывают это тем, что в них можно совместить приятное с полезным. Чаще всего это отговорка: покупкам они уделяют пару часов, а всё остальное время бесцельно бродят по комплексу, пытаясь занять себя теми развлечениями, которые там готовы предложить.

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Современные центры похожи на города: кажется, что в них можно найти всё, что только захочешь. Они создают иллюзию идеального мира — многим из нас хочется сбежать туда от рутины и бытовых проблем. Проблема заключается в том, что те эмоции, которые можно получить в торговом центре, тоже будут иллюзорными, за ними не будет стоять ничего ценного. Уже на следующий день состояние эйфории от посещения пройдёт, и вам, скорее всего, будет даже нечего вспомнить.

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Стандартный сценарий

Как обычно проходит день в ТЦ? Обязательным местом посещения для большинства становится фудкорт, где по определению нет здоровой еды. Мало какой торговый центр может похвастаться полноценными кафе и ресторанами, в которых можно найти блюда на любой вкус. Чаще всего посетителей ждут лишь точки фастфуда — с зажаренной и промасленной едой. И всё такое яркое, зазывное: глаза посетителей разбегаются, хочется взять всего и побольше.

Люди убеждают себя в том, что в выходные можно позволить себе немного лишнего, и заказывают самую вредную еду: бургеры, сладости и газированные напитки. Всё это — регулярный удар по здоровью и пищевым привычкам, особенно по детским. Ведь как объяснить ребёнку, что всю неделю лучше есть овощи, если в выходные семья объедается фастфудом?

Ещё один пункт программы для многих посетителей — это посещение кинотеатра. Обычно выбирается развлекательный блокбастер, чтобы отключить мысли и не напрягаться. Дети, которых родители берут с собой в поход по магазинам, часто проводят время в парках развлечений и за игровыми автоматами. Все эти виды досуга не несут в себе никакой ценности: потребность в развлечениях удовлетворяется самыми примитивными способами, отнимая у человека возможность посвятить время саморазвитию.

Ещё одна причина, по которой стоит ограничить время пребывания в торговых центрах, — это риск оставить здесь больше денег, чем вы планировали. Десятки магазинов предлагают привлекательные акции и заманивают покупателей всеми возможными способами. И вот вы уже выходите на улицу с тремя парами брюк по цене двух, хотя вообще-то вам нужны были только одни. Если человек легко внушаем, он может даже столкнуться с проблемой шопоголизма.

Вечная суета и гонка потребления

В торговых центрах нельзя отдохнуть и по-настоящему расслабиться. Из каждого магазина доносится музыка, люди как муравьи бегают в поисках нужных им вещей, витрины пестрят разноцветными нарядами. Особенно пагубным посещение торговых комплексов может стать для молодого поколения. В юности их родителей такого вида досуга не существовало, и сегодняшние взрослые всё-таки знают, где можно найти настоящие поводы для радости.

А вот для детей и подростков торговые центры иногда становятся практически средой обитания: они просто не знают, где и как можно провести время более интересно. Привыкнув к регулярному посещению торговых центров, люди вступают в гонку потребления. Их система ценностей меняется: на первый план выходят материальные ценности.

Главным достижением и причиной для радости становится плотный обед и покупка новой одежды. Может ли это сделать человека лучше, умнее, счастливее?

Главные вещи в жизни — это не вещи

Между тем выходные можно провести, занимаясь гораздо более полезными и приятными делами. Вспомните, когда вы последний раз гуляли в любимом парке на другом конце города? Почему бы не съездить туда и не насладиться красотой природы. Уделите время своему духовному развитию, наверняка в будние дни на это иногда не хватает времени. Выберитесь в музей, прочитайте новую книгу, займитесь иностранным языком, который давно хотели освоить, найдите творческое хобби. Эти занятия принесут вам те настоящие положительные эмоции, которые вы никогда не испытаете после похода в шумный торговый центр.

Посещение торговых комплексов не даёт нам ровным счётом ничего, кроме возможности приобрести вещи (зачастую нам ненужные), поэтому к ним стоит относиться просто как к большому складу товаров. Конечно, совершать покупки необходимо, однако это не должно превращаться в культ. Чувство удовлетворения от приобретения очередной футболки не может заменить искренней радости от занятий чем-то новым и интересным.

Почаще напоминайте себе о том, что самые главные вещи в жизни — это не вещи, и используйте свободное время для самосовершенствования. Пусть ваши выходные будут наполнены общением с друзьями и любовью близких. Мир прекрасен, и выходной — это как раз подходящий день для того, чтобы ещё раз прочувствовать всю его многогранность.