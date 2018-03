10 женщин Харви Вайнштейна 

Этот человек не просто рядовой киношный функционер, он основатель одноименной студии и принимал участие в создании таких культовых фильмов, как «Криминальное чтиво», «Влюбленный Шекспир», «Крик» и «Убить Билла».

На днях ведущие американские издания The New York Times и The New Yorker обнародовали заявления женщин, расположения которых он в разное время добивался. Причем способы, которыми он это делал, попадают под уголовное законодательство. Едва ли не каждый час всплывают новые факты о его отношениях с очередной голливудской звездой, а сколько еще остается за кадром. Скандальных историй уже набирается на топ-10, и это еще не конец.

Алисия Викандер

Еще несколько лет назад все обратили внимание на подозрительную лояльность Вайнштейна к актрисе Алисии Викандер. Она получала роль за ролью в потенциально успешных фильмах. Все сразу заподозрили между ними особые отношения. Намекали даже на то, что за такой стремительный рост популярности Алисия чем-то расплачивается. О домогательствах она пока не заявляла, но кто знает — почему.

Анджелина Джоли

Анджелина в числе первых присоединилась к претензиям американских актрис и моделей в том, что Харви грязно приставал к ним во время съемок, обещая некоторые карьерные бонусы в обмен на благосклонность.

Гвинет Пэлтроу

Влияние Вайнштейна до последнего времени простиралось гораздо дальше просто съемок фильмов. Поговаривают, с его подачи принимались некоторые решения о том, кто получит Оскар. Именно такую связь находят между ним и актрисой Гвинет Пэлтроу, которая за весьма посредственную роль в фильме «Влюбленный Шекспир» получила заветную статуэтку. Сама Гвинет участвует в обвинениях, рассказывая, как продюсер заманил ее в отель и пытался изнасиловать.

Ума Турман

Ума Турман стала культовой актрисой современности исключительно благодаря фильмам, которые продюсировал Вайнштейн. Актриса пока не обнародует подноготную их взаимоотношений, однако можно предположить, что они выходили за рамки рабочих.

Амбра Баттилана

Итальянская модель Амбра Баттилана — это та, кто заварил всю эту кашу. Девушка, которой всего 22 года, заявила, что он хватал ее за грудь в собственном офисе в Нью-Йорке, куда она приехала на прослушивание.

Роуз МакГоуэн

История со звездой сериала «Зачарованные» гораздо более давняя, хотя и всплыла только сейчас. Оказывается, Вайнштейн нарвался на неприятности из-за приставаний к Роуз МакГоуэн в 1997 году. Тогда она пригрозила ему судом, но он поспешил откупиться и не получил по заслугам.

Эшли Джадд

Эшли Джадд рассказывает поистине хрестоматийную историю про свои проблемы с Вайнштейном. Продюсер пригласил ее на деловую встречу. Но почему-то в отель. Эшли пришла обсудить роль, а вместо этого увидела Харви в халате. Он предложил ей понаблюдать за тем, как он моется, а потом расслабить его массажем.

Дженнифер Лоуренс

Некоторые актрисы продолжают делать вид, что им ничего неизвестно о наклонностях Вайнштейна, хотя, судя по всему, Голливуд переполняли слухи о его похождениях. Например, Дженнифер Лоуренс, которую часто можно было увидеть на фото в обнимку с этим продюсером, сказала, что глубоко поражена новостями о подобном поведении.

Джессика Альба

Слухи о Джессике и Вайнштейне ходили давно, с тех пор, как весьма посредственная актриса «зазвездилась» в фильме «Город грехов». Поговаривали, что продюсер продвигал ее в обмен на сексуальные услуги. Но в какой-то момент потерял к девушке интерес и, что называется умыл руки.

Оливия Уайлд

Оливия моментально высказалась в поддержку женщин, которым докучал Вайнштейн. При этом, несмотря на явно близкое знакомство, Уайлд не подтвердила его наклонностей и предпочла остаться в стороне. Впрочем, возможно, актриса просто не в его вкусе.