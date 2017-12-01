Победителей премии Чартова Дюжина-2018 выберут в Одноклассниках 

«Наше радио» выберет победителей XI Ежегодной национальной премии «Чартова Дюжина»-2018 с помощью народного голосования в социальной сети Одноклассники. Организаторы премии впервые выберут победителей в соцсетях.

Старт голосования запланирован на январь 2018 года, сразу же после опроса экспертов. В ОК появится приложение, в котором каждый пользователь сможет проголосовать за любимого артиста.

Пользователи смогут выбрать победителей в 8 номинациях из шорт-листа, составленного по итогам экспертного голосования. В частности, в Одноклассниках выберут лучших артистов в номинациях «Альбом», «Дуэт», «Солист», «Солистка», «Концерт», «Группа», «Клип» и «Взлом». Итоги голосования будут подведены на церемонии вручения 15 февраля на арене «ВТБ Ледовый Дворец».

В этом году Одноклассники стали генеральным информационным партнером премии. В группе «Нашего радио» в социальной сети будут появляться главные новости мероприятия, эксклюзивные видео из-за кулис премии, а также прямые трансляции в приложении OK Live с участием хедлайнеров премии и пресс-конференция с артистами в преддверие церемонии.

Владимир Кочетков, руководитель направления «Музыка» социальной сети Одноклассники:

Одноклассники — это социальная сеть с очень разнообразной аудиторией, своих слушателей здесь могут найти артисты любых жанров и форматов. Рок-музыка — один из самых популярных и среди всех жанров занимает третье место по аудитории, а треки топовых рок-групп — таких, как «Би-2», «Ленинград», «Кино» и других — собирают в соцсети миллионы прослушиваний. Мы рады, что благодаря партнерству с «Нашим радио» у всех поклонников рок-музыки в Одноклассниках появится возможность поддержать любимых артистов и внести свой вклад в результаты культовой премии «Чартова Дюжина».

Анастасия Рогожникова, программный директор радиостанции НАШЕ Радио:

Для нас традиционно важно, чтобы слушатели выбирали, голосовали и решали, кто станет обладателем наград премии «Чартова Дюжина». А так как сейчас люди очень много времени проводят в социальных сетях, мы решили дать нашим слушателям возможность и проголосовать за любимых исполнителей там — с помощью народного голосования в социальной сети Одноклассники.

Одноклассники — один из крупнейших российских музыкальных сервисов. В этом году раздел «Музыка» в соцсети получил несколько обновлений. В ОК появились еженедельные музыкальные чарты, каждый из которых собирает более десяти миллионов прослушиваний, а также тематические подборки под настроение или ситуацию. В социальной сети регулярно появляется новый музыкальный контент: в частности, в ноябре 2017 года в ОК была опубликована полная дискография группы «Кино» и эксклюзивно презентован новый сборник лучших песен Вячеслава Бутусова.