Александр Корчунов определенно мог бы побороться за звание «худший папа». Отец Анфисы Чеховой принял участие в съемках программы Дмитрия Шепелева «На самом деле», где в очередной раз продемонстрировал своё безразличие к дочке. Александр назвал дочку нежелательным «побочным продуктом» секса с мамой Чеховой. Кроме этого он не смог посчитать сколько ей лет. Также отец Анфисы дал понять, что считает её очень ветреной, назвав Чехову бесстыдницей.

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Всё это Анфиса приняла… с благодарностью и любовью. Чехова, которая, разумеется, отказалась появляться в одной студии с папой, рассказала, что уже давно простила его и теперь относится к нему снисходительно. И это, несмотря на то, что сейчас она судится с ним из-за квартиры, которую он много лет назад оставил маме Анфисы в счет алиментов! «Пол жизни я ненавидела своего папу, пол жизни училась его прощать и доставала из самых недр своей души безусловную дочернюю любовь. У меня получилось! Несмотря на нынешнее хобби моего папы, ходить по передачам и жаловаться на меня, я очень тепло отношусь к нему, и совершенно не злюсь. Даже с юмором, порой, смотрю на всю эту ситуацию.

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Мысли о том, что мой отец никогда меня не любил уже не отдают болью в сердце! Я всё поняла и приняла! И искренне люблю его, просто так, просто потому что он мой отец, каким бы он ни был… — рассказала Анфиса. —Я очень благодарна ему за то, что когда-то он очаровал мою маму (а он умеет быть очень очаровательным с женщинами) и в результате этой любви родилась я. Я унаследовала от него самые лучшие качества: хорошо подвешенный язык, красноречие, поэтические способности и здоровые амбиции! Я добилась в этой жизни всего, чего он сам мечтал добиться. И я знаю, что он гордится мной, как умеет.

Я не хожу на передачи, где меня хотят стравить с моим папой, потому что это наши личные отношения, и всё что хотела сказать, я сказала ему лично! Я не могу дать ему славы, какой он хочет, но я могу дать ему любовь, которая ему не нужна. Такой, вот, парадокс. Но, если честно, я давно уже пережила и отпустила в вечность, свои обиды!»