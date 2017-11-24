Семен Слепаков о новых песнях, Ольге Бузовой и сериале «Домашний арест» 

Семен ответил на вопросы пользователей Одноклассников и рассказал о том, когда планирует начать писать новые песни, как проходят съемки нового сериала канала ТНТ и какими были поклонницы команды КВН «Сборная Пятигорска».

Больше подробностей — в записи шоу. Повтор шоу можно посмотреть на телеканале «Москва-24» в субботу в 22:30 и в воскресенье в 18:30.

О сериале «Домашний арест»

Он выходит 2 апреля на канале ТНТ, о нем будут много говорить, я надеюсь. Главное, чтобы о нем и после говорили, а не только до. Мы еще в процессе съемки, и параллельно у нас идет монтаж. Это очень сложно. Я сценарист, продюсер, и еще я человек, который постоянно сидит на площадке и всё время недоволен тем, что происходит. Я такая сволочь, которую там все не любят. Человек, который написал всё и хочет, чтобы получилось так же смешно, как он задумал.

Про актрис «по блату»

Мне позвонили и говорят: «Есть такая актриса, Светлана Ходченкова зовут, она должна сняться у вас в фильме». Вот пришлось ее взять «по блату». Шучу, конечно. Света Ходченкова — суперзвезда. Я так скажу. Звонки такие бывают, и мы действительно иногда идем навстречу и проводим какие-то пробы, но зрителя обмануть невозможно. И режиссера обмануть невозможно. Учитывая бюджет этих проектов и людей, которые это увидят, надо быть полным идиотом, чтобы снимать кого-то по блату. На нас невозможно влиять.

О том, почему не появляется новых песен

Я с головой ушел в съемку сериала. Там такая актуальная тема, про мэра-коррупционера, который попал под арест, но не в шикарном доме, где живет, а по месту прописки в коммунальной квартире. И он попадает в эту коммунальную квартиру и там живет с обычными людьми, проходит долгий путь исправления. Этот сериал оказался таким долгим и сложным, что мне пришлось вместе с мэром этот путь пройти. Я провел уже почти года полтора в этой квартире, и как-то от песен пришлось отойти, потому что физически не успеваю. Но сейчас я собираюсь возобновить это дело.

Про стишок об Ольге Бузовой

Мы с Бузовой ходили в одну программу на ТНТ сниматься. Мы неплохо знаем друг друга уже много лет. Она меня отметила в Инстаграме, и я говорю: «Давай я какой-нибудь стишок смешной придумаю?» Придумал стишок. Я ее там вообще не обижал. Там же я говорю, что всё это ради хайпа. Я назвал ее дурой, чтобы она меня еще раз отметила в этом Инстаграме своем. Я говорю: «Да ты нормальная, это всё ради хайпа». А никто не дочитывает. Я уже написал, чтоб поклонники Ольги Бузовой не волновались: сама Ольга смеялась над этим стишком.

Почему работает без группы

Во-первых, денег больше мне (смеется). Во-вторых, есть много песен, которые не нуждаются в музыкальном сопровождении. Иногда, когда выходишь и со зрителем говорить начинаешь, в этот момент лучше, когда ты один с ними находишься. Иначе сзади просто стоят десять человек и ждут, когда ты закончишь.

Кто такой бард

Это Мартиросян приклеил, что, мол, я бард. А кто такой бард? Автор-исполнитель собственных песен. Кто угодно, наверное, бард, кто придумал песню и ее исполняет. У нас из-за вот этого Грушинского фестиваля такое восприятие. Ну, в принципе, я тоже бородатый и с гитарой. Называют бард? Ради бога, пусть бард. Никаких возражений у меня нет.

КВН и некрасивые поклонницы

Мы всегда смеялись, что у нашей команды были поклонницы не очень красивые. Была команда «Новые армяне», они все время такие залаченные ходили — вот за ними бегала куча красивых девушек. А поклонницы «Сборной Пятигорска» были, как Светлаков любит говорить, на любителя. Они приходили к нам в гостиницу, когда мы репетировали. Шла команда, что они идут, и чтобы они нас не застали, мы расходились по номерам. А поскольку они говорили «Семен, Семен», Светлаков их называл «семёши». Так и говорили: «Семёши идут».

О своих фанатах

Мои фанаты суперские. Они такие приятные мне вещи пишут. Бывает, устанешь от всего, пролистнешь комментарии, а там такие хорошие вещи. Меня так радует, что есть люди, которым нравится то, что я делаю. Поэтому я фанатам своим очень благодарен. Они остроумные, начитанные, с чувством самоиронии, которые где-то не боятся и крепкого словца.