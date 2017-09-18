Ирина Горбачева о любви к драме, комплексах и отношениях с мужем 

Актриса ответила на вопросы пользователей Одноклассников и рассказала о том, как боролась комплексом «пацанки» и какую роль в перевоплощении сыграл её муж Гриша, дала советы девушкам, как помириться после ссоры с любимым мужчиной и как справиться с внутренней зажатостью. Также Горбачева, сыгравшая одну из главных ролей в драме Бориса Хлебникова «Аритмия», призналась, что несколько устала от юмористических скетчей и на самом деле любит трагикомедию.

_Больше подробностей — в записи шоу. _

Про то, как устала от съемок скетчей

Дело в том, что меня постоянно спрашивают: «Ира, у тебя стало мало видеороликов, когда будут видеоролики?». Ребята, всем говорю, это не канал. Это всё-таки моя страница, хоть я и не считаю, что она полностью принадлежит мне, потому что в связи с аудиторией у меня есть установки и правила, чего, например, я точно никогда не буду постить, рекламировать или произносить. А по поводу роликов — это всё история с вдохновением. Изначально хотелось просто валять дурака, смешить своих друзей, а потом плотину прорвало, и набежали все эти подписчики.

О том, что видео должно быть развлечением

А во мне много всяких клоунов, и благодаря этой соцсети они вышли наружу. Но они же должны выходить до какого-то определенного момента, то есть пока ты хочешь, чтобы они выходили. Когда тебе хочется шутить, когда тебе хочется креативить. И в какой-то период мне очень это было по фану. А потом в какой-то момент я поняла, что я какой-то раб лампы. То есть я понимаю, что люди ждут, а роликов новых нет, уже два дня прошло. Да-да, вам смешно, а мне нет. Люди реально давят на меня. Я поняла, что это становится для меня обузой. То есть из фана это превращается в какую-то обязаловку, поскольку «мы же на тебя подписались». Мне хотелось сказать: «Ребята, вы сами это сделали».

И я не давала ни перед кем обязательств, что я это буду делать постоянно. Когда есть вдохновение, я это делаю. Когда нет вдохновения или желания, я считаю, что не нужно себя стимулировать.

О самоиронии

Самоирония — это самое большое оружие, которым может обладать человек. Потому что, если ты относишься с самоиронией к самому себе, в принципе тебя невозможно уязвить и очень сильно зацепить твое эго. Потому что ты ко всему относишься с юмором. Я над собой смеялась очень долго, практически всё детство, потому что я себя воспринимала как бы не совсем так, как воспринимают себя девчонки.

О борьбе с комплексами

Я не видела в себе девушки, я понимала, что это всё не про меня. Когда твои родители не обращают внимания на то, как ты выглядишь, на твой вес, когда твоя мама говорит тебе: «Ну ничего, что ты страшненькая, зато ты умная», — это всё большая травма. И человек растет с этим зерном потом всю жизнь, и смотрит на себя со стороны, смотрит в зеркало только всегда с критической точки зрения. И если потом ему кто-то говорит, что он красивый, человек начинает отмахиваться и говорить: «Ой, ладно, ладно, я знаю, что я некрасивая». И у меня очень долго так было.

Я стеснялась своей женственности, я стеснялась своей внешности. Потом мой супруг Гриша, с которым мы уже 7 лет вместе, как-то это вытащил из меня. Я поверила ему. Но на это понадобилось время. Понадобилось пройти очень много этапов и испытаний, почитать книг, сходить к психологу. Это всё из детства, там, где я заперла себе в формате мальчишки, пацана, друга. И форматировать это всё было довольно сложно.

Про любовь к драме

Я очень люблю пострадать. Это такое есть выражение, в театре иногда говорят — «страданула, так страданула». Или: «Ну ты дрозда греешь!».

На самом деле, не смотря на то, что комедия мне ближе, потому что я люблю пошутить, мне близка драма. Я люблю трагедии, люблю Шекспира. Вообще, я люблю трагикомедию. Для меня это когда ты на полном серьезе разыгрываешь фарс. Это смешно, но так драматически выглядит.

Про взаимоотношения с мужем

Мы с Гришей достаточно быстро сошлись. Мы встретились, и на третий день я пришла с вещами к нему домой, и с того момента мы и живем. На самом деле мы проходили и кризисы в отношениях и расходились даже. Я рада, что нам хватило сил, мудрости и желания сойтись, но для этого понадобилось пройти очень такой серьезный этап взросления каждого из нас. Я это называю «обновить систему». Потом начинаешь сходиться и понимаешь, что это уже другой человек, и ты другой человек, а войти в новую воду очень сложно. Когда мы расходились, нам потом полгода понадобилось, чтобы притирки прошли.

Причем они с моей стороны были по большей части. Из меня просто выходило всё г…но, и я не понимала просто, что я делаю. И тем не менее ты начинаешь разбираться в себе, понимаешь, что это всё этапы, взрослеть тяжело, но очень круто, что что есть возможность благодаря драматическим моментам выйти на новый уровень взаимоотношений.

Про ссоры с мужем

Я очень мудрая женщина. Девочки, подходите первыми! На самом деле мы не можем долго находиться в ссоре. Нас хватает на одни день. Мы не можем работать. Очень редко бывало, когда мы на два дня могли растянуть нашу недомолвку. Чаще я вывожу на разговор, но он молодец, он тоже идет на уступки.

Про танцевальный эксперимент

Я люблю, когда люди, как кажется со стороны, по-дурацки танцуют. Так получилось, что я в один момент решила слетать в Париж с моей подругой. Это была странная поездка, всё время что-то не клеилось. И в какой-то момент я решила пойти погулять одна, погрустила, даже поплакала. И в такие моменты меня всегда спасает музыка. И я решила, что надену наушники и буду идти по улице и танцевать целый час. Вот такой себе эксперимент сама себе решила сделать.

И в какой-то момент я поняла, что примерно 20 минут я не могла смотреть на людей, потому что когда ты один, на тебя все смотрят, и естественно тебе страшно. И я устала через 20 минут, и с усталостью у меня произошла разблокировка, меня перестало интересовать, что на меня смотрят.

И в какой-то момент я начала замечать, что люди улыбаются, какой-то парень даже начал танцевать со мной вместе. И к концу этого часа я испытала какую-то невероятную эйфорию, чувство легкости. И я подумала, как здорово это было бы провести во всех городах.