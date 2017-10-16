Харви Вайнштейна исключили из Киноакадемии 

Как стало известно, американская Киноакадемия, высшей наградой которой является «Оскар», исключила Харви Вайнштейна из своих рядов. Могущественный продюсер, имевший пожизненное членство в Киноакадемии, был с позором изгнан из организации, еще недавно им гордившейся.

«Совет Правления Академии Киноискусств собрался сегодня, и две трети его членов проголосовали за исключение Харви Вайнштейна из своих рядов. Мы не желаем иметь ничего общего с человеком, который не заслуживает уважения своих коллег!» — говорится в заявлении.

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Между тем, до разразившегося скандала Вайнштейн был одним из наиболее заслуженных и влиятельных членов Киноакадемии. Фильмы, созданные на двух его студиях — Miramax и The Wainstein Company — были удостоены 300 номинаций на высший приз и завоевали 81 «Оскар». Тем более жестоким оказалось теперь падение «всемогущего Харви».

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Напомним, скандал разразился после того, как 8 голливудских актрис обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах. А потом к ним начали присоединяться все новые и новые женщины. Среди них такие звезды, как Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу. Количество дам, готовых свидетельствовать в суде против Харви, разрастается, как снежный ком. На данный момент их уже больше 20, причем, как минимум трое из них обвиняют его в изнасиловании. Против Вайнштейна уже начато полицейское расследование.

Этот скандал затронул не только самого Харви, но и других деятелей Голливуда. Так, обвинения в приставаниях были выдвинуты против Бена Аффлека, который не стал отрицать свою вину, а предпочел принести извинения. А сегодня Колин Ферт выступил с заявлением, в котором покаялся в своем бездействии. Оказывается, еще много лет назад актриса Софи Дикс рассказала ему о безобразном поведении Вайнштейна по отношении к ней. А Колин, у которого она просила помощи, по его собственному признанию, не стал ничего делать, побоявшись мести всемогущего продюсера. «Ели бы я тогда поднял этот вопрос, сколько бы женщин за пролетевшие с тех пор годы не пострадали бы от Вайнштейна…» — сокрушается Ферт.