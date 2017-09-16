Смогут ли роботы взять на себя всю рутину 

Над ответом на данный вопрос рассуждают люди самых разных профессий и возрастов.

МАЙК БУТЧЕР

редактор TechCrunch

Постепенно союз машин и искусственного интеллекта становится все более крепким. Любая работа повторяющегося характера, которая не требует особой изобретательности, находится под угрозой. Например, задача водить грузовик — это техническая, повторяющаяся работа: нужно ехать из пункта «А» в пункт «Б», доставить какие-то товары, вернуться обратно и начать все сначала. Подобная работа совершенно точно находится под угрозой. Еще интереснее, что под угрозой находится ряд должностей, популярных у людей среднего класса, например, в бухгалтерии. Ведь она тоже состоит из повторяющихся действий, требует простой финансовой проверки и соблюдения правил. Таким образом, многие офисные обязанности, которые сейчас выполняют люди с образованием, также под угрозой. Даже некоторые юридические специальности или журналистские задачи могут в будущем быть выполнены роботами. Например, репортаж с футбольного матча — это достаточно простая вещь для описания роботом — счет игры, количество угловых, то, как ведут себя трибуны… Такой репортаж может создать практически кто угодно, если знает базовые вещи. Некоторые детали финансовой журналистики могут быть так же написаны компьютерами: взлет и падение акций, компании, которые увеличили прибыль.

Это большая проблема. Работы, которые в будущем не попадут под столь серьезную угрозу — это креативные индустрии, а также те сферы, где людям приходится много взаимодействовать друг с другом. Например, в сфере здравоохранения. Возможно, роботы смогут делать первичное медицинское обследование, но все равно всегда будут нужны врачи с эмпатией и внимательным отношением к пациенту. Также люди продолжат заниматься предпринимательством, потому что компьютеры основывают все свои решения на конкретных данных, и их решения точны ровно настолько, насколько точна информация, которую они получили. Компьютер знает определенную модель ситуации и реагирует в соответствии с ней. Если случается что-то необычное, машина едва ли справиться с этими обстоятельствами — в отличии от человека.

Итак, креативные индустрии и предпринимательство — те сферы, где люди много взаимодействуют друг с другом, и поэтому подобным работам не угрожает искусственный интеллект. Но любая работа повторяющегося характера вскоре может быть исполнена машинами.

VADIM RUMYANTSEV

Специалист в области IT, систем управления, трансгуманист

Как верно заметил Илья, нет никаких причин считать, что машины не смогут заниматься творчеством лучше людей. На самом деле, 99% работы, которую принято относить к творческой, вполне алгоритмизируемо, и в обозримом будущем всё, кроме единиц самых гениальных произведений, вполне может делаться компьютером (об этом, применительно к литературе, рассказывал недавно писатель Андрей Столяров).

Поэтому человек в современном понимании вообще имеет мало привлекательных перспектив в будущем. Будущее — за человеко-машинными системами, киборгами, совмещающими человеческие и машинные способы мышления.

ELIAS CHASHCHIN

Математик, татар, фанат стримерши Карины

Не могу ответить на вопрос, ибо считаю, что ажиотаж об автоматизации и ИИ вообще на уровне паранойи о запуске БАКа… Ведь когда люди научились толкать груз не плетью, а лошадьми, а позже двигателем — ну не сказать, что они в ближайшем будущем стали абсолютно бесполезны.

Но мне интересен этот момент:

а люди будут заниматься только творчеством?

Машины вполне могут преуспевать в творчестве лучше человека (условно). Машины способны делать всё, на что способен человек. Скорее люди будут заниматься чем то более, скажем так, страстным и авантюрным. Например, машины никогда не даруют нам чувство самоутверждения над другими людьми (спорт, азарт, первенство, …), но помогут в этом.