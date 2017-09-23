Странные дефекты знаменитых актеров 

На экране знаменитости выглядят просто великолепно, но на самом деле этот идеал во многом заслуга талантливых ретушеров. У большинства звезд масса недостатков во внешности — будь они людьми с улицы, на это обращали бы внимание абсолютно все. Некоторые из этих особенностей селебрити приобрели в процессе съемок, другие же были с ними с самого рождения. Как думаете, почему Нагиев носит черные очки, а Пэрис Хилтон все время будто подмигивает в кадре?

Холли Берри

Шесть пальцев

Для этого генетического отклонения есть даже свой медицинский термин — полидактилия. Примерно один из пяти тысяч младенцев рождается с шестью пальцами. Холли ничуть не стесняется странной ступни и вовсю разгуливает в шлепках.

Пэрис Хилтон

Ленивый глаз

Этот дефект был у звездной блондинки не всегда. Судя по всему, несколько лет назад очередная пластическая операция прошла не совсем так, как было нужно. И теперь Пэрис будто подмигивает на всех фото!

Эштон Катчер

Двойной палец

На левой ноге Эштона Катчера срослись два пальца, третий и четвертый. Гордый актер зовет это своим единственным недостатком.

Каролина Куркова

Нет пупка

Одна из наиболее узнаваемых российских моделей ничуть не стесняется довольно заметного недостатка: у Каролины нет пупка. Это случилось еще в раннем детстве, когда врачи вырезали у новорожденной девочки пупочную грыжу.

Дженнифер Гарнер

Асимметричные пальцы

И эта звездная красотка также не стесняется своих недостатков — между прочим, хорошо различимых. У Дженнифер брахиметатарзия, генетическая болезнь, из-за которой пальцы на ногах растут асимметрично.

Сильвестр Сталлоне

Паралич рта

Своей характерной усмешке старина Сталлоне обязан частичному параличу лицевого нерва. Актер давно привык к этому маленькому недостатку, ведь он у него с самого рождения.

Джемма Артертон

Шесть пальцев

Правда, сейчас у Джемма на обеих руках правильное количество пальцев. Родители позаботились об операции: в раннем детстве девочке удалили лишние мизинцы.

Дмитрий Нагиев

Паралич лицевого нерва

Черные очки уже давно стали привычным аксессуаром Дмитрия Нагиева. Но на самом деле актер носит их не просто так: в свое время он перенес паралич лицевого нерва и теперь в моменты крайнего напряжения левый глаз может закрываться сам по себе.

Лили Аллен

Третий сосок

Конечно, кому попало Лили такую интимную штуку не показывает. Разве что журналистам — на одном из интервью певица сама призналась, что у нее есть третий сосок и даже продемонстрировала его на камеру.