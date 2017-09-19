5 советов по написанию статьи 

Проверяйте факты

Когда атакуют материал, всегда бьют в самую слабую точку. Если у вас десять проверенных фактов и один сомнительный, вы потом будете очень долго объяснять, что сомнительный только один. Потому что ткнут в него, а под сомнение попадет все сразу. Заодно вы получите славу человека, не отвечающего за свои слова.

Заранее и тщательно проверяйте все публикуемые материалы.

Не рассчитывайте, что «потом» можно будет поправить. Однажды выпущенный в интернет материал (будь то комментарий, статья или что-то еще) уже не редактируется: оригинальная версия попадет в кэш поисковиков, ушлые люди снимут скриншоты, а вам придется отвечать.

Не делайте выводов за аудиторию

Лучший способ создать стойкое убеждение — сделать так, чтобы человек сам дошел до него. Поэтому старайтесь не принимать решения за аудиторию, не навешивать ярлыки вроде «лучший в категории». Просто показывайте все исходные факты и говорите: судите сами.

Знаете, как писателей учат не называть эмоции, а просто описывать то, что чувствует главный герой. Не «я был напуган», а «волосы зашевелились»; не «я влюбился», а «минуты без нее казались пресными и прожитыми зря».

Люди не идиоты. Они умеют делать выводы.

Какие выбрать картинки

Изображения, которые сопровождают ваш текст, оказывают больше влияние на читателя. Поэтому картинки должны иметь отдельную ценность: чтобы захотелось разобраться, что же это такое. Картинка для поста работает как второй заголовок.

Общие правила такие:

• никакой «глянцевости»: чем реалистичнее («вырвиглазнее», страшнее) картинка, тем меньше шанс, что материал воспримут как рекламу;

• меньше визуального шума: один объект, который хорошо читается;

• приятные цвета. Обратите внимание, что многие изображения можно существенно улучшить, сделав цвет теплее.

Еще одна хорошая идея — найти художника, который будет делать иллюстрации для всех ваших постов в одном стиле. Этот подход потребует дополнительных вложений, однако результат позволит выделить вас среди сотен и тысяч других авторов.

Как отвечать на комментарии

Главное правило любого ответа на комментарий — никогда не отвечать непосредственно тому, кто к вам обращался.

В посте с ожидаемой читаемостью около 30 тысяч человек, предположим, на пятой тысяче появился комментарий. Вы должны ответить на него не для комментатора, а для следующих 25 тысяч человек. Если комментарий хороший, вы просто перейдете на личности, и появится ощущение междусобойчика. Если комментарий негативный, то человека, скорее всего, вы не переубедите, зато остальные заметят ваш спор.

Будьте аккуратны с ответами на комментарии.

Не отвечайте, если это не требуется. Думайте о том, как ответят другие, и дайте им возможность что-то сказать. Важно это по двум причинам: во-первых, нельзя превращать комментарии в интервью с вами (пользователи должны общаться между собой), а во-вторых, как правило, даже ваш сильный ответ, вжатый в рамки корпоративной этики, вежливости и других норм, может оказаться менее действенным, чем грубое и совершенно неэтичное (но при том справедливое) вмешательство кого-то еще. Поэтому, порой лучше промолчать.

Повторное использование материала

Когда у вас появится достаточное количество материала, вы сможете обыгрывать его в разных форматах. Например:

1. Если вас зовут выступить на конференции — а в случае подготовки хороших статей, это будет происходить постоянно, — то никогда не повторяйтесь, рассказывайте каждый раз что-то новое и интересное.

2. Из устного выступления делайте текст, добавляйте детали и размещайте на своей основной площадке, где больше всего людей.

3. Куски этого материала (небольшие, но каждый с единицей смысла) публикуйте на своей страничке в «Фейсбуке» или на сайте. Например, если ваше выступление посвящалось косякам при различных способах доставки по России, то описание каждого — это готовый минипост для «Фейсбука».

4. И наконец, в конце года собирайте метаматериал, где рассказывайте о том, что случилось и как, — и отправляйте по ссылкам на все интересные большие посты из пункта 2. Только не увлекайтесь. Секрет успеха — в выборе совершенно разных по содержанию тем.