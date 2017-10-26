Анна Седокова рассказала о разводе 

Анна Седокова — девушка решительная. Певица легко заводит отношениях с мужчинами, что совершенно не удивительно, ведь рядом с такой шикарной женщиной всегда крутятся сотни поклонников. Если вдруг отношения перестают ее устраивать по каким-либо причинам, она уходит, несмотря на детей, деньги, дома, страны… Экс-солистка группы «ВИА Гра» официально была замужем два раза. Первый раз — за отцом своей старшей дочери Алины, футболистом Валентином Белькевичем (Погиб в 2014 году. — Прим. 7days).

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С ним певица рассталась после двух лет совместной жизни, когда поняла, что он больше не любит ее. Вторым мужем стал американский бизнесмен украинского происхождения Максим Чернявский. Седокова переехала за ним в США, там же они сыграли шикарную свадьбу, а через какое-то время на свет появилась вторая дочь певицы — Моника. Этот брак тоже продлился всего два года и «рассыпался» после того, как Аня решила вернуться к работе. Из-за ее постоянного отсутствия дома начались ссоры.

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Сейчас, судя по грустным постам Седоковой в Инстаграме, в ее жизни снова происходит сложный период. Она так и не рассказала общественности, кто стал отцом ее третьего ребенка — сына Гектора, который появился на свет в феврале этого года. Ходят слухи, что им является бизнесмен Артем Комаров, который младше Ани на 8 лет. С ним девушка рассталась еще до рождения малыша. Официально пара свои отношения не регистрировала. И каждый раз, несмотря ни на что, Седокова очень переживает из-за расставаний.

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«Я чётко помню момент, когда разводилась, — рассказала певица. — Казалось, меня больше нет, а есть только огромное красное распухшее от слез лицо. Я помню, что не понимала даже, как встать с кровати и сделать шаг за водой, не то что жить дальше. Я помню доносящееся среди ночи из детской кроватки одно слово: МАМА. Я пообещала себе никогда не сдаваться. И я обещаю сейчас, я не сдамся! Потому что я МАМА!»