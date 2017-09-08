Секреты красоты Регины Тодоренко 

— Регина, раньше вы не были заядлой спортсменкой, а теперь замахнулись на серфинг, который требует невероятной физической подготовки!

— Да, в «большой спорт» я пришла около года назад, когда серфинг уже официально причислили к олимпийским видам спорта. Причем серфингом я занялась на Бали — в священном месте, где сбываются желания и происходит переосмысление жизни. На серфе задействованы все группы мышц: подкачиваются руки, ноги, попа, спина. А больше всего — мозг! Тут же стихия, и ее надо принять и жить с ней в гармонии, потому что океан может и утащить паникера на дно. Я пару раз чуть не утонула…

Еще надо уметь грести — быстрее, чем волна. А волны, знаете ли, могут двигаться со скоростью 50—70 километров в час! И надо держать баланс, равновесие, быть в ладах с головой, телом и душой. Очень жизненный спорт! Вода тебя хлещет, больно, ты захлебываешься, но все равно лезешь на волну, потому что это кайф и адреналин — когда ты катишь по волне хотя бы 30 секунд.

— Мышцы не перекачиваются с такими нагрузками? Вес не растет?

— Мышечный вес — это у тех, кто качает железо в зале. А я занимаюсь йогой и растяжкой, мои мышцы не забиты кислотой. К тому же все эти легкоатлеты, они же постоянно едят! А серферу когда есть? Ты все время гребешь и воду пьешь из океана. (Смеется.) Мой рацион в эти шесть дней состоял из фруктов, овощей и морепродуктов. Аж похудела на 2,5 килограмма! Хотя, признаться, вода сильно выматывает, после доски хочется пойти и натрескаться бургерами, картошкой фри — и запить колой со льдом! В этот момент я сразу иду спать. Ведь чтобы поймать хорошую волну, надо вставать в 5 утра.

— Вес после серфа возвращается?

— На раз-два. Меня спасает йога и то, что я не ем после шести вечера. Я заметила, что организм лучше всего усваивает пищу до 2—3 часов дня. И все самое сытное лучше употребить до этого времени. Лично у меня — культ завтраков, на столе и семга, и колбаса, и творог, и молоко, и каша с ягодами, и йогурт домашний — я их сама готовлю. Днем могу съесть суп и салат. И не ужинаю.

Правда, раз в неделю устраиваю «разгрузку», разрешая себе съесть все, что хочется и когда хочется. Года четыре назад излишества не отражались на фигуре. А сейчас мне 27, и я уже замечаю: оп — на бочок прибыло, оп — на попу тоже. Но совсем запрещать себе вкусное глупо. Человек должен получать удовольствие — от еды, от секса, от проделанной работы.

— Видела в выпусках «Орла и решки», какое удовольствие вы получаете от массажа!

— Ой, да я человек-массаж! Один из лучших массажей был в Мозамбике, его делала девушка с безумно сильными руками. Не знаю, как ей удавалось принимать по пять клиентов за вечер. А потрясающие филиппинки, которые делают двухчасовой тайский массаж за 5 долларов! Лучше, чем в Таиланде! Мне очень нравится китайский точечный. Китайцы как никто знают, на какие точки нажать, чтобы ты расслабился. Суперпрофессионалы!

А на острове Хайнань в меня втыкали огромные иглы, вводили сыворотку — вытяжку из сухожилия горной козы — для расщепления накопившегося жира. А уж он у меня накопился… после моей французской хлебной «диеты». (Смеется.) И это только в программе кажется, что я бегаю круглые сутки. А представьте, сколько времени я провожу сидя и лежа в самолетах!

— Так и целлюлит заработаешь!

— Побороть целлюлит очень помогает курс вакуумного массажа — три сеанса в неделю. Правда, очень больно. Я первое время орала как потерпевшая! И его не стоит делать тем, у кого капилляры расположены близко к коже, — ноги будут синие!

— Регина, вы столько путешествуете, почему волосы и кожа не выглядят «измученными»?

— Выручает кокосовое масло, я делаю из него маски и для волос, и для лица. В самолет беру гидрогелевые корейские масочки, не тканевые, а вроде силиконовых. Но лучшее, что придумали для кожи, — алоэ! В Амазонии мы как-то сильно обгорели. Нас с ног до головы обмазали соком только что срезанного алоэ — и на следующий день от ожогов не осталось и следа. А волосы я не трогаю, просто даю им возможность жить своей жизнью.

Расчесываю раз в три дня: такая вот я девочка-амазонка. Люблю делать хвостики или «дулечки». Потом распускаешь «дулечку» — и такие у тебя волосики волнистые, их и расчесывать уже не нужно. Еще я уже десять лет не сушу волосы феном. Голову мою с вечера и ложусь спать. Наутро все высыхает — и никаких хлопот!

Вкусная гречка от Регины Тодоренко

«Гречку я ем и как десерт, и как гарнир, и как основное блюдо. У меня всегда с собой контейнер, в котором я запариваю кашу на ночь. А утром ее можно заправлять чем угодно: сыром, тунцом, оливками и орехами — невероятно вкусно! Иногда добавляю в кашу курагу и канадский кленовый сироп или заливаю гречку молоком и медом. Иногда это острая гречка под соусом из перчиков халапеньо и томатов с луком. А порой я заворачиваю готовую гречку в кусочки хамона — и получается мясная закуска».