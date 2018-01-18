Где отдохнуть в России зимой

Не у всех отпуск выпадает на летние месяцы — многим из нас приходится искать варианты отдыха, когда за окном метёт метель. К тому же никто не отменял наши традиционные длинные новогодние каникулы. Куда же поехать — в тёплые края? Неплохо, но если вы не хотите акклиматизации, возни с загранпаспортами или у вас просто ограничен бюджет, этот вариант не подходит.

Стоит ли об этом сокрушаться? Вовсе нет, ведь в России множество направлений для отдыха на любой вкус и кошелёк. Разве не странно, что мы объездили уже весь «берег турецкий», поглазели на Сфинкса, попробовали диковинные тайские фрукты — но при этом ни разу не были на Байкале, не любовались красотами Карелии и не катались на лыжах в горах Алтая? Пора навёрстывать упущенное!

Зимний Сочи

Любимый отпускной маршрут россиян достоин внимания не только в тёплые летние месяцы, но и круглый год, особенно зимой. В горной Красной поляне — раздолье для лыжников и сноубордистов, причём благодаря развитой инфраструктуре сюда удобно приезжать даже с самыми маленькими детьми.

Вдоволь накатавшись с горных склонов, отправляйтесь в центр Сочи — гулять по «Сочи-парку» и любоваться спортивными сооружениями, построенными к Олимпиаде. Дендрарий, Этнографический парк «Моя Россия», Крытый аквапарк в Красной Поляне, СПА-центры — все эти заведения работают круглый год, и бывать здесь зимой особенно приятно, потому что, в отличие от лета, сейчас нет наплыва туристов.

Санатории черноморского побережья приглашают совместить отдых с оздоровительными процедурами. Зимой здесь можно поправить здоровье без ущерба для семейного бюджета, потому что курорты существенно снижают цены. Если вы ещё ни разу не были на Чёрном море зимой, срочно исправляйте ситуацию!

Великий Устюг

Если Сочи вам больше нравится летом, а зимой хочется снега и трескучего мороза, поезжайте в Великий Устюг. Всем известно, что именно здесь находится резиденция Деда Мороза. Круглый год тут принимают гостей со всей России, но именно зимой тут особенно интересно и многолюдно.

Если ваш ребёнок верит в чудо, подарите ему путешествие в сказку — это будет самый лучший новогодний подарок, который запомнится на всю жизнь. В резиденции Деда Мороза можно прогуляться по тропинке сказок, поиграть с помощниками доброго волшебника, заглянуть в терем, где живёт хозяин поместья. Есть в Великом Устюге и развлечения для взрослых.

Здесь можно осмотреть отлично сохранившиеся образцы старинного зодчества: Церковь Вознесения на торгу (XVII в.), Михайло-Архангельский монастырь (XVII в.), Дом купца Шилова (XVIII в.) и другие достопримечательности. Продолжить культурную программу можно традиционными для русской зимы развлечениями — катанием на санях, лыжах и конных упряжках. В завершение советуем угоститься блюдами русской кухни и на славу попариться в баньке.

Алтай — «Русские Альпы»

Устали от бесснежной зимы в мегаполисах? Приезжайте на Алтай: зима тут с сугробами по колено и звенящим морозным воздухом — как на открытках. Здесь раздолье для любителей сноуборда и горных лыж — целых 38 трасс с подъёмниками, рассчитанных на любой уровень мастерства, от новичка до олимпийского чемпиона.

Если зимние виды спорта вам не по душе, тогда отправляйтесь по одному из многочисленных туристических маршрутов, взгляните на неописуемой красоты горные пейзажи и посетите заповедник «Лебединый», где из года в год зимуют грациозные лебеди.

Западный берег Байкала

Самое крупное озеро планеты находится на границе Иркутской области и республики Бурятии. Здесь бывает до 300 солнечных дней в году, поэтому ваш отдых не омрачится непогодой. К середине января озеро промерзает на полтора метра, и по его хрустальной глади можно смело кататься на лыжах, коньках и даже собачьих упряжках. В отличие от небольших рек и озёр, Байкал не припорошен снегом, потому что его слой моментально сдувает сильным ветром. Поэтому вы можете вглядываться в глубину озера, как через прозрачное стекло. Ощущения непередаваемые!

Если вы будете на Байкале, обязательно осмотрите ледяные пещеры острова Ольхон, покатайтесь на снегокатах по берегу и посетите лучший горнолыжный курорт этих мест — Соболиную гору, общая протяжённость трасс которой — 12 км.

Карельская зимняя сказка

Совсем по-другому ощущается зима в Карелии: здесь всё дышит стариной и сказкой, кругом лежит снег, но сильных морозов обычно не бывает, поэтому сюда можно смело приезжать с детьми.

Здесь можно в своё удовольствие заниматься зимними видами спорта, кататься на снегоходах, путешествовать по окрестностям и осматривать достопримечательности. Среди популярных туристических маршрутов — Рускеальский мраморный карьер, водопад Кивач на реке Суне, памятник русского деревянного зодчества Кижи. И зимой, и летом здесь принимает гостей санаторный комплекс «Марциальные воды» — первый российский оздоровительный курорт, созданный ещё по указу Петра Великого в XVIII веке.

Праздничный Санкт-Петербург

Мы привыкли посещать Северную столицу летом, в сезон белых ночей и работающих фонтанов. Однако зимний Питер может предложить гостям не меньше приятных и полезных развлечений.

В новогоднюю пору гулять по нарядно украшенным улицам можно до поздней ночи: мосты зимой не разводят, поэтому вы не рискуете оказаться отрезанными от нужного вам района. Поток туристов в холодные месяцы снижается — отличный шанс без ажиотажа приобрести билеты во все интересные для вас музеи и в спокойной обстановке осмотреть экспозиции. Не упустите возможность посетить театральные постановки, балет, симфонические концерты и другие культурные события: театральный сезон в разгаре, а летом артисты будут отдыхать.

Если вы давно хотели выбраться в Питер, то сделайте это в декабре-январе — хотя бы на одни выходные.

Новогодняя столица

С наступлением праздничного сезона Москва загорается разноцветными огнями, и с каждым годом новогодняя иллюминация становится всё более замысловатой и впечатляющей.

Гулять по вечерней столице под Новый год особенно приятно: на Красной площади традиционно заливают каток, там же проходят народные гуляния и высится главная ёлка страны. Здесь многолюдно, но не тесно, поэтому праздник ощущается особенно сильно. Если у вас нехватка новогоднего настроения, приезжайте в Москву — здесь его предостаточно!