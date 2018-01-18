Места, где светится небо

Говоря научным языком, северное сияние — это свечение верхних слоёв атмосферы, вызванное их взаимодействием с заряженными солнечными частицами. Поймать этот момент можно, посетив сайт Российского института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН. Но увидеть северное сияние своими глазами — совсем другое дело!

Мурманская область

Это один из наиболее доступных вариантов для жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Здесь много городков, где можно полюбоваться северным сиянием: Териберка, Кандалакша, Печенега и т.д. Оно начинается уже в августе и продолжается до начала мая.

Архангельская область

Добраться сюда из обеих столиц также несложно. Северное сияние здесь бывает с сентября по апрель. Иногда его можно увидеть и в самом Архангельске, но лучшие наблюдения будут на севере области.

Кольский полуостров

Хибинские горы находятся южнее Мурманска, но здесь больше шансов на безоблачное небо. Добраться непросто, однако здесь — самые впечатляющие пейзажи. Инфраструктура не слишком развита, зато отсутствие светового излучения от крупных населённых пунктов обеспечивает очень эффектное зрелище.

Красноярский край

Полуостров Таймыр — самая северная материковая часть Евразии, а село Хатанга — один из самых северных населённых пунктов России. В январе здесь 30-градусные морозы. Широта, на которой стоит Хатанга, — наиболее оптимальная для любования северным сиянием не только в России, но и в Европе.

Воркута

Республика Коми радует северным сиянием уже в августе в Сыктывкаре, но самые красивые вспышки ждут вас в Воркуте. В городе не так много гостиниц, поэтому бронировать места лучше заранее.