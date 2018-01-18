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Места, где светится небо
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Места, где светится небо 

Практика 18 января 2018
Фото: Практика
Говоря научным языком, северное сияние — это свечение верхних слоёв атмосферы, вызванное их взаимодействием с заряженными солнечными частицами. Поймать этот момент можно, посетив сайт Российского института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН. Но увидеть северное сияние своими глазами — совсем другое дело!
Мурманская область
Это один из наиболее доступных вариантов для жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Здесь много городков, где можно полюбоваться северным сиянием: Териберка, Кандалакша, Печенега и т.д. Оно начинается уже в августе и продолжается до начала мая.
Архангельская область
Добраться сюда из обеих столиц также несложно. Северное сияние здесь бывает с сентября по апрель. Иногда его можно увидеть и в самом Архангельске, но лучшие наблюдения будут на севере области.
Кольский полуостров
Хибинские горы находятся южнее Мурманска, но здесь больше шансов на безоблачное небо. Добраться непросто, однако здесь — самые впечатляющие пейзажи. Инфраструктура не слишком развита, зато отсутствие светового излучения от крупных населённых пунктов обеспечивает очень эффектное зрелище.
Красноярский край
Полуостров Таймыр — самая северная материковая часть Евразии, а село Хатанга — один из самых северных населённых пунктов России. В январе здесь 30-градусные морозы. Широта, на которой стоит Хатанга, — наиболее оптимальная для любования северным сиянием не только в России, но и в Европе.
Воркута
Республика Коми радует северным сиянием уже в августе в Сыктывкаре, но самые красивые вспышки ждут вас в Воркуте. В городе не так много гостиниц, поэтому бронировать места лучше заранее.
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