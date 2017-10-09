Города, где буквально нечем дышать 

Лакхнау

Индия

Лакхнау, городок в северной Индии, начинает наш список. Люди здесь дышат ужасной смесью выхлопных газов и заводскими отходами. Огромное количество транспортных средств, практически никак не регулируемых законом, усугубляет проблему.

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Хорремабад

Иран

Один из самых густонаселенных городов Ирана, Хорремабад является центром сельского хозяйства для всей страны. Вероятно, это и есть основная причина, по которой эксперты находят местный воздух практически непригодным для дыхания. Уровень смертности здесь почти в 3,5 раза выше чем средний по стране.

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Равалпинди

Пакистан

Равалпинди город-побратим столицы Пакистана Исламабада. Отсутствие внятной системы общественного транспорта привело к коллапсу производства и эксплуатации частных автомобилей.

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В результате, количество выхлопных газов здесь выходит за все разумные пределы. Впрочем, уже в конце этого года правительство страны собирается начать постройку метрополитена, что должно хоть как-то решить проблему.

Райпур

Индия

Этот город расположен в центральной Индии: он не так велик, как предыдущие полисы из нашего списка, но уровень загрязнения воздуха здесь зашкаливает. Виной тому исследователи видят сразу несколько градообразующих предприятий по производству стали и алюминия.

Гвалиор

Индия

Обилие индийских городов в этом листинге должно насторожить любителей здорового отдыха в этом регионе. Гвалиор загрязнен так, что отсюда всеми силами пытаются сбежать даже местные жители. Правительство страны не предпринимает никаких мер к улучшению обстановки.

Don't Panic

Патна

Индия

Патна, второй по величине город в восточной части Индии, является одним из основных сельскохозяйственных центров страны. Нерациональное использование электроэнергии, обилие частного транспорта и количество производств на переферии делают воздух Патны почти непригодным к дыханию.

Пекин

Китай

И завершает наш список величественный Пекин. Фотография на обложке была сделана в феврале прошлого года — и большую часть времени, воздух здесь выглядит именно так.