Ещё
Города, где буквально нечем дышать
Далее:
Читайте также:
Ещё

Города, где буквально нечем дышать 

Don't Panic 9 октября 2017
Фото: Don't Panic

Лакхнау

Индия

Лакхнау, городок в северной Индии, начинает наш список. Люди здесь дышат ужасной смесью выхлопных газов и заводскими отходами. Огромное количество транспортных средств, практически никак не регулируемых законом, усугубляет проблему.

>> 7 реальных мистических историй

Хорремабад

Иран

Один из самых густонаселенных городов Ирана, Хорремабад является центром сельского хозяйства для всей страны. Вероятно, это и есть основная причина, по которой эксперты находят местный воздух практически непригодным для дыхания. Уровень смертности здесь почти в 3,5 раза выше чем средний по стране.

>> Странные и страшные случаи лунатизма

Равалпинди

Пакистан

Равалпинди город-побратим столицы Пакистана Исламабада. Отсутствие внятной системы общественного транспорта привело к коллапсу производства и эксплуатации частных автомобилей.

_>>_Изобретения Третьего Рейха, которыми пользуется весь мир

В результате, количество выхлопных газов здесь выходит за все разумные пределы. Впрочем, уже в конце этого года правительство страны собирается начать постройку метрополитена, что должно хоть как-то решить проблему.

Райпур

Индия

Этот город расположен в центральной Индии: он не так велик, как предыдущие полисы из нашего списка, но уровень загрязнения воздуха здесь зашкаливает. Виной тому исследователи видят сразу несколько градообразующих предприятий по производству стали и алюминия.

Гвалиор

Индия

Обилие индийских городов в этом листинге должно насторожить любителей здорового отдыха в этом регионе. Гвалиор загрязнен так, что отсюда всеми силами пытаются сбежать даже местные жители. Правительство страны не предпринимает никаких мер к улучшению обстановки.

Don't Panic

Патна

Индия

Патна, второй по величине город в восточной части Индии, является одним из основных сельскохозяйственных центров страны. Нерациональное использование электроэнергии, обилие частного транспорта и количество производств на переферии делают воздух Патны почти непригодным к дыханию.

Пекин

Китай

И завершает наш список величественный Пекин. Фотография на обложке была сделана в феврале прошлого года — и большую часть времени, воздух здесь выглядит именно так.

Последние новости
Пропавший в Зоне сумрака самолет вернулся через 37 лет. И снова исчез! Страшные и отвратительные тайны дельфинов Так вот почему за швейными машинками охотятся антиквары. Они стоят тысячи долларов!
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии6
10 фраз, которые не произнесет умный человек86
На поверхности Луны обнаружили колесо47
В вечной мерзлоте ученые нашли единорога6
Право первой ночи в Европе: как это было66
Видео
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
00:30
Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента
Безумный мир
01:55
НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
Безумный мир
01:21
Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
Безумный мир
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение