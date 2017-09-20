Polaroid 1970-х перевыпустили с USB-зарядкой 

Компания Polaroid выпустила обновленную камеру. Фото гаджета появилось в официальном Instagram компании с комментарием: «Вдохновлен духом 77-го, усовершенствован для 2017-го, классика возвращается».

Модель полароида назвали OneStep 2. В нее добавили USB-порт для зарядки, вспышку и мощную батарею. Стоимость аппарата — 99 долларов (5643 рубля), а кассета из восьми чистых кадров обойдется в 16 долларов (912 рублей). Уже доступен предзаказ, а официальные продажи начнутся 16 октября.

Компания Polaroid прекратила производство камер мгновенной печати еще десять лет назад. Сейчас этим занимается компания Impossible Project, которая также заново запустила производство классической пленки, а затем переименовала бренд в Polaroid Originals.