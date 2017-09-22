Покупка свадебного платья: 11 полезных советов 

ОПРЕДЕЛИТЕ БЮДЖЕТ

Не тратьте время на примерку всех моделей, которые вам приглянулись, если не можете себе их позволить. Лучше сразу перейдите к той категории, которая вписывается в ваш бюджет. Не забывайте и о том, что вам еще нужно будет купить аксессуары, например, фату, обувь, белье и украшения, а это — существенная статья расходов.

ЗАПАСИТЕСЬ ВРЕМЕНЕМ

Чтобы найти свое платье мечты вам может потребоваться 1 день, а может — несколько месяцев. А если вы придирчивый покупатель, то и полгода. Если приступить к поискам платья слишком поздно, в спешке вы можете сделать выбор, о котором потом придется сожалеть.

Обычно на подгонку платья требуется 6-8 недель, на пошив нового — от 4 до 8 месяцев. Почему так долго? Только так можно гарантировать идеальную посадку и безупречное исполнение! Поэтому приступайте к поискам платья заранее.

СФОРМУЛИРУЙТЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАТЬЮ

Например, для свадьбы в стиле рустик подойдет не очень пышное, легкое платье из натуральных материалов — поэтому вы можетене тратить время на примерку классических бальных платьев.

А если вы с женихом планируете венчание, обязательно заранее узнайте, какие требования в таком случае предъявляются к платью, и учитывайте их при покупке. Скорее всего, плечи и ноги должны быть закрыты, а вырез не должен быть слишком глубоким.

ОПРЕДЕЛИТЕСЬ С ФАСОНОМ

Определиться с фасоном вам поможет место празднования, сезон и стилистика свадьбы. Исключите фасоны, которые будут смотреться несуразно (например, пышное платье на пляжной вечеринке или короткое платье на классической торжественной церемонии). Из оставшихся выберите те, которые подчеркнут ваши достоинства.

После этого приступайте к поиску платьев в каталогах, на сайтах, в коллекциях у дизайнеров. Если вы планируете приобретать платье у определенного дизайнера, узнайте, не планирует ли он в ближайшее время провести закрытый показ. Так вы не только попадете на презентацию новой коллекции, но и, возможно, сможете получить скидку.

Weddywood

СОЗВОНИТЕСЬ С САЛОНОМ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОТПРАВЛЯТЬСЯ ЗА ПОКУПКОЙ

Если вы ищете что-то конкретное, желательно заранее узнать, есть ли в салоне нужное вам платье в вашем размере. Позвоните заранее и уточните этот момент. Возможно, платья и вовсе привозят под заказ.

Более того, многие салоны принимают только по предварительной записи, гарантируя тем самым внимание консультантов одному клиенту, то есть вам!

ПРИМЕРКА ЛИШНЕЙ НЕ БЫВАЕТ

Даже в том случае, если продавец предлагает платье, которое изначально вам совсем не нравилось, не отказывайтесь от примерки. Возможно, на вас оно будет смотреться совсем не так, как на вешалке. В конце концов, у него большой опыт и он знает, какие модели платьев подойдут вашей фигуре и стилисте вашей свадьбы. Так что отбросьте все свои предубеждения и пробуйте!

ВЫБИРАЙТЕ ПРАВИЛЬНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПОКУПОК

Отправиться выбирать платье утром в среду? Почему бы нет! В выходные дни в свадебных салонах ажиотаж, что не лучшим образом отражается на обслуживании. И даже если салон работает по предварительной записи, лучше выбрать будние дни — консультанты отдохнувшие, да и свободного времени больше.

Если же вы планируете посетить распродажи, позвольте себе пропустить первый день. Узнайте заранее, сколько дней будет длиться акция, и не спешите.

НЕ ПОКУПАЙТЕ ПЛАТЬЕ, КОТОРОЕ НУЖНО БУДЕТ ПЕРЕШИВАТЬ

Даже если вы планируете похудеть перед свадьбой, ваша фигура вряд ли радикально изменится. К тому же, намного проще и менее затратно будет купить платье и приступить к решению следующих задач подготовки, чем после покупки еще длительное время подгонять платье, не зная, что получится в итоге.

ВОЗЬМИТЕ С СОБОЙ АКСЕССУАРЫ

Если вы уже купили фату и другие аксессуары — не забудьте взять с собой и их, так вы получите законченный образ. Да и обувь лучше прихватить с собой — с каблуком, как на свадебных туфлях — это позволит понять, подходит ли вам платье по длине.

Weddywood

ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ДОГОВОР/ЧЕК

После того, как вы заказали в салоне платье, внимательно прочитайте договор или чек: правильно ли указана модель, размер, цвет, цена, прописаны ли все полагающиеся аксессуары и срок доставки/пошива. Если вы уже внесли первоначальный взнос/предоплату, это также должно быть указано в договоре.

ДОВЕРЯЙТЕ СЕБЕ

Даже если все вокруг в один голос утверждают вам, что платье сидит на вас идеально, а вы не можете представить себя в нем на церемонии — отложите покупку. Когда вы найдете «свое» платье, вы это сразу почувствуете, ведь вам просто не захочется его снимать.