Главные ошибки туристов в Нью-Йорке 

Из аэропорта — только на общественном транспорте

От аэропортов Ньюарк и JFK в город ездят поезда. Автобус M60 SBS от аэропорта Ла-Гуардия едет до Гарлема, а там можно сесть на метро.

Кроме того, в аэропортах есть шаттлы, которые довезут вас до любого района Нью-Йорка. Вы в любом случае попадете в пробку, но это будет значительно дешевле, чем на такси.

Останавливаться в центре города

Номер в отеле и квартира в Бруклине или Куинсе гораздо дешевле, чем в центре. Оттуда легко добраться до Манхэттена — поездка на метро займет менее получаса. Кроме того, вдали от центра полно мест, о которых не рассказывают туристические путеводители. При этом они точно окажутся не хуже.

Ходить только в популярные музеи

Если вы фанат искусства, сходите в Новую галерею, Клойстерс (филиал Метрополитена, посмотрите коллекцию Фрика и зайдите в музей Уитни в Челси. Каждый из них предлагает прекрасную, тщательно отобранную коллекцию произведений. В Челси и вовсе десятки самых актуальных галерей.

Если же искусство вам не очень интересно, можно посетить бывшую станцию метро «Корт-стрит», переделанную в Tenement Museum, посвященный истории иммиграции, или музей секса.

Стоять в очереди к достопримечательностям

Если вы хотите посмотреть статую Свободы, заранее купите билет онлайн и идите пораньше; это гораздо лучше, чем многочасовое ожидание парома. Главное, не берите билеты у зазывал на улице. Еще лучше воспользоваться бесплатным паромом Staten Island.

Считать, что город все еще переполнен преступниками

В Нью-Йорке еще никогда не было так безопасно: уровень преступности на Манхэттене достиг исторического минимума. В 2016 году количество убийств и ограблений в городе составило всего 20% от уровня 1990-х.

Perito Burrito

Бояться потеряться на Манхэттене

Вот несколько вещей, которые нужно знать о Манхэттене: в этом районе улицы образуют сетку. С востока на запад идут streets, а с севера на юг — avenue. Если вы окажетесь в районе со словом «village» в названии или южнее Houston Street (произносится как «Хаустон»), сетка исчезнет, и вы обязательно потеряетесь. Особенно это опасно в Чайнатауне.

Ну а если серьезно, просто сверьтесь с картой в смартфоне, потеряться на Манхэттене — очень сложная задача.

Потеряться и не пытаться сориентироваться

Не бойтесь просить о помощи. Никто не будет возражать. Дать честный ответ на вопрос «где ближайшая станция метро?» — дело чести для любого настоящего ньюйоркца.

Не уметь ловить такси

Во-первых, ищите машину, у которой будет подсвечена табличка на крыше. Если она не светится, это означает, что водитель не берет пассажиров.

Чтобы вас увидели, нужно выйти на проезжую часть. Будьте настойчивее. Вытяните руку подальше и постарайтесь встретиться глазами с таксистом.

На перекрестках ловить такси проще. В пять вечера у таксистов пересменка, так что вы не сможете поймать машину, даже если сейчас она нужна вам больше всего, поэтому тщательно планируйте день.

Ну и не забывайте про Uber и менее известный за пределами США Lyft.

Игнорировать правила поведения в метро

Пользуйтесь сайтом mta.info, чтобы продумать маршрут заранее и понять, сколько он займет времени. На этом же сайте можно проверить, нет ли каких-то неполадок на линиях.

Скачайте на телефон карту метро или возьмите с собой бумажную. Она очень пригодится, если в поездке возникнут какие-то проблемы.

Также обратите внимание, что некоторые поезда (local) следуют со всеми остановками, а другие (express) останавливаются только на части станций.

Считать, что автомобиль быстрее метро

Если вам нужно добраться куда-то быстро, пользуйтесь метро. Подземкой пользуются даже богатые ньюйоркцы (если они не знаменитости). Такси они вызывают, чтобы доехать до дома поздней ночью.

Perito Burrito

Пользоваться велотакси

Бедняги, катающие людей на своих велосипедах, на самом деле продают одну из самых дорогих услуг в городе. Поездка с велорикшей стоит пять долларов В МИНУТУ.

Игнорировать уличный фастфуд и дешевые рестораны

Всегда помните: если в заведении толпа — значит, местные любят его. Не важно, ресторан это или тележка, с которой продают что-то непонятное в пите.

Департамент здравоохранения дает ресторанам рейтинг A, B или С. Эти буквы можно увидеть на фасаде любого заведения. Инспекторы департамента довольно требовательны, но, если ресторан полон, нет ничего страшного, если его рейтинг ниже А.

Есть все подряд

Почитайте о местных заведениях, или нарветесь на плохую кухню и завышенные цены. Если вы собираетесь куда-нибудь в пятницу или субботу — бронируйте места. В противном случае вам придется ужинать либо слишком рано, либо слишком поздно.

Все время оставаться в центре

Вы пропустите много интересного, если будете проводить все время на Манхэттене или в Бруклине. Сходите в подвальное кафе в индуистском храме в районе Флашинг или посетите старый магазин итальянских деликатесов на Артур-авеню.

Считать всех ньюйоркцев хамами

Как и в любом городе, здесь есть хамы и мошенники. Однако большинство ньюйоркцев — приятные люди, которые помогут сориентироваться, если вы потеряетесь, обслужат вас по честной цене и попытаются найти решение вашей проблемы.

Посещать те же магазины, что и в других городах

В вашем городе наверняка есть торговый центр. Если вы прилетели в Нью-Йорк, не ходите в такие же. Обратите внимание на магазины поменьше. Большинство из них есть только здесь.

Беспокоиться обо всем подряд

Невозможно сделать все на свете. Не планируйте слишком много. Оставьте время для бесцельных прогулок и случайностей — вдруг какой-нибудь район понравится вам настолько, что вы захотите гулять в нем весь день.

Perito Burrito

Ложиться спать слишком рано

Вы запомните здешние ночи навсегда: Тайм-сквер в час, Центр Рокфеллера в Рождество или Гринвич-Виллидж зимней ночью в пятницу, когда метель красиво окутывает город.

Игнорировать бесплатные вещи

Бесплатный вход в музеи по определенным дням, открытые галереи, бесплатные стендапы, уличные артисты в парках и на станциях метро — вы можете наслаждаться культурой весь день, не тратя ни цента.

Последние три «нет»

Не тормозите. Ни по какой причине. Всегда будьте готовы заказать, воспользоваться проездным, заплатить за вход — что угодно.

Не делайте селфи у памятника жертвам 11 сентября. Имейте уважение.

На случай дождя выбирайте зонт поменьше. Если вы будете мешать прохожим, забудьте о доброте ньюйоркцев. Они знают, как выдать за случайность удар плечом уровня самых яростных хоккейных матчей.