Актеры, начинавшие карьеру в спортзале 

Многие из них и сейчас развивают свои успехи в разных видах спорта, но некоторым пришлось навсегда отказаться от почти гарантированных побед мирового уровня. Вряд ли кто-то из них сегодня об этом жалеет, но фанаты должны знать своих героев, в том числе и с этой стороны.

Кейт Хадсон

Кейт Хадсон росла в окружении спорта, поэтому тоже увлеклась соревнованиями. Она серьезно занималась футболом, а сейчас увлечена пилатесом, как и многие голливудские звезды.

Форест Уитакер

Звезда марвелловской «Черной пантеры» начинал карьеру как профессиональный футболист, однако серьезная травма спины заставила его сменить род деятельности. Актерскому мастерству он учился уже в сознательном возрасте.

Джош Дюамель

Джош Дюамель был защитником футбольной команды в колледже. Это серьезная позиция, поскольку подобные команды собирают множество фанатов на каждом своем матче. Но колледж Джошу пришлось бросить, а вместе и с ним и спорт. Вместо этого он стал моделью, а затем и актером.

Крис Пратт

Звезда «Стражей Галактики» был в старшей школе рестлером. Среди его любимых видов спорта были также футбол и бег, а по борьбе он даже занимал первые места в федеральных соревнованиях.

Ченнинг Татум

Вид Ченнинга не дает усомниться в том, что он талантливый спортсмен. Он действительно был капитанов футбольной команды в колледже, однако предпочитал занятия борьбой футбольным матчам.

Эми Адамс

Бег и танцы были любимыми видами спорта Эми Адамс и в этих дисциплинах она действительно была хороша. Но любовь к актерскому мастерству пересилила.

Trendymen

Джейсон Стэтхэм

Когда Джейсон был подростком, он серьезно занимался плаванием. У него даже были шансы попасть в Олимпийскую сборную, но судьба приготовила для него совершенно другой путь, хотя на этом пути навыки пловца пригодились.

Томми Ли Джонс

Томми Ли Джонс — один из тех, кто участвовал в создании Гарвардского клуба поло. Но это не единственный спорт, которым он увлекался. Еще актер был успешен в защите на футбольном поле.

Джордж Клуни

Джордж Клуни мечтал стать профессиональным бейсболистом и в молодости уделял все свое свободное время этому виду спорта. Но его другие таланты оказались нужнее обществу.

Тина Фей

В старшей школе комедийная актриса Тина Фей возлагала большие надежды на теннис. У нее отлично получалось, но полностью сосредоточиться на спорте ей помешали другие внеклассные занятия, среди которых был и драмкружок.