Автомобиль с пробегом: правила покупки 

Разговоры на тест-драйве

Распространенный способ сбить покупателя с толка — начать длинный и путаный разговор во время тест-драйва. Лучше всего будет еще и музыку включить. Таким образом, продавец пытается заглушить мелкие стуки, которые могут сигнализировать о неполадках в моторе, или о битом кузове.

Внешний осмотр

Даже поверхностный осмотр кузова может рассказать о машине многое. Покрытие в обязательном порядке должно быть однотонным. Небольшие отклонения от цвета, разводы, капли краски — все это будет значить, что машину били, а затем пытались повреждения скрыть.

Стыковка деталей

Внимательно оцените зазоры между всеми деталями кузова. Они должны быть везде одинаковы и не превышать 5 мм. Кроме того, двери и багажник закрываются обычно без дополнительных усилий. Если приходится хлопать, нажимать — может быть нарушена геометрия кузова.

Двигатель

Расположение двигателя также может многое рассказать о прошлом машины. Заводская установка горизонтальная: если двигатель имеет хоть малейшие углы наклона — значит автомобиль пережил лобовое столкновение.

Проверка ходовой

Проще всего проверить ходовую часть можно по цвету выхлопных газов: бледно-голубой оттенок сигнализирует об исправности, все остальные цвета уже говорят о неких проблемах.

Попробуйте приложить к выхлопной трубе (двигатель работает) белый платок, или салфетку. Если останутся масляные следы — значит не в порядке поршневые кольца. На холостых оборотах, заткните выхлопную трубу. Если машина не заглохла — у выхлопной системы есть проблемы.

Колеса и руль

Чтобы проверить колеса на предмет люфта, каждое из них нужно поднять на домкрат и попробовать раскачать, при заблокированном руле. Малейший люфт будет показывать неисправность подвески, или рулевого колеса.

Don't Panic

Тормозной путь

Вообще, очень многое можно определить по следам, которые оставляет автомобиль. Если для проверки выхлопной системы достаточно будет заткнуть трубу ветошью, то тормозной путь покажет состояние тормозной системы. Если автомобиль после резкого торможения показывает следы неравномерного тормозного пути — стоит насторожиться.

Торпеда

Не меньшую важность имеет и приборная панель. Любые трещины и та же разница в зазорах между деталями будет означать, что все это снималось после крупной аварии.

Влажность

Обратите внимание на обшивку салона. Она ни в коем случае не должна быть влажной. В противном случае, машина могла быть поднята со дна реки или, наоборот, ее могли тушить. И то, и другое, как сами понимаете, на пользу ей не пошло.

Системы

Работать должно все. От стеклоподъемников до подогрева сидений — не упустите из виду ни одной мельчайшей детали. Также, не должно возникать проблем с активацией: одного бесполезного нажатия кнопки будет достаточно, чтобы понять — система уже работает некорректно.